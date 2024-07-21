«شراع الإمارات» يحصد 5 ميداليات في الأسبوع الدولي للمضيق بالمغرب



أبوظبي (الاتحاد)



أحرز منتخب الشراع الحديث 5 ميداليات، بواقع 3 ذهبيات، وفضية، ومثلها برونزية، مع ختام منافسات الأسبوع الدولي البحري العشرين للمضيق بالمغرب.

وخاض منتخبنا التحدي الدولي، ضمن خطط مجلس إدارة اتحاد الشراع والتجديف الحديث، برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، لتوفير فرص الاحتكاك لعناصر المنتخبات وتطوير مهاراتهم.

ومثل المنتخب 3 لاعبين و3 لاعبات، في منافسات القوارب الشراعية الكا 4 والكا 6، حيث نجحوا في مقارعة أبرز المشاركين الذين وصل عددهم إلى 100 متسابق ومتسابقة من 6 بلدان أوروبية وأفريقية، إضافة إلى عدد الأندية المغربية.

ونجح بطلنا المخضرم عادل خالد في الفوز بذهبية ألكا 6 ماسترز، متفوقاً على منافسه المباشر المغربي مروان حسني الذي نال الفضية، وأضاف إنجازاً ثانياً، بعدما حصد الميدالية الفضية في منافسات الكا 6 الترتيب العام عموم، خلف المتصدر المغربي عبد الرزاق الموستاتير.

وقدمت بطلاتنا مستويات لافتة، حيث حققت ضحى البشر ميداليتين، هما ذهبية الكا 6 بنات، وبرونزية الكا 6 الترتيب العام عموم، لتؤكد علو كعبها، وتفوقها الكبير في مختلف المشاركات، فيما نجحت الصاعدة مروة الحمادي في تأكيد تميزها محققة ذهبية منافسات الكا 4 بنات.

وأشاد محمد عبدالله العبيدلي، الأمين العام لاتحاد الشراع والتجديف الحديث، بالنتائج المشرفة، لأبطال المنتخبات الوطنية في الأسبوع البحري العشرين للمضيق، مؤكداً أن المشاركة تأتي محطة إعداد مهمة للمشاركات الخارجية المقبلة، مثمناً دعم الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس الاتحاد، والهيئة العامة للرياضة، واللجنة الأولمبية الوطنية، والأندية البحرية.