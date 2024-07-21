«المقام» يدخل «اختبار المؤهلات» في «يورك ستيكس»!



عصام السيد (أبوظبي)



سيكون المهر «المقام» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، أحد «المرشحين المحتملين»، لسباق سكاي يورك ستيكس، يوم السبت المقبل، حيث يحرص المدرب إد ووكر على اختبار مؤهلات نجمه، وقدراته على مسافة ميل وربع الميل.

سبق أن تفوق «المقام» في يارموث، عند ظهوره الأول هذا الموسم، قبل أن يرتقي إلى مستوى الفوز بسباق هيرون ستيكس «قوائم»، بأسلوب رائع في مضمار سانداون، وشارك في مهرجان رويال آسكوت، حيث تنافس في تحدٍّ ساخن بسباق سانت جيمس بالاس للفئة الأولى.

ورغم تأخره خلف «روزاليون»، في سباق الفئة الأولى لمسافة الميل، إلا أن مدربه تمنى إلى حد ما، أنه اتخذ القرار بزيادة المسافة له، للمشاركة في سباق هامبتون كورت ستيكس للفئة الثالثة لمسافة 2000 متر في المهرجان الملكي.

ويمكنه الآن إجراء هذا التحول إلى مسافة 2000 متر، حيث يُنظر إلى سباق الفئة الثانية في يورك، على أنها المكان المثالي لاستكشاف المزيد عما يملكه ابن «لوب دي فيجا» من تحمل في مسافة أطول.

وقال المدرب إد ووكر: «أعتقد أن عدداً من الأشياء لعبت ضده في أسكوت، الأرض وإيقاع السباق في تلك الدرجة الأعلى ضد بعض الخيول الجيدة بشكل استثنائي».

وأضاف: «كان مثيراً للإعجاب للغاية، في آخر 400 متر، بمجرد انتظام خطواته عند المنعطف، وأعتقد أن هناك الكثير ليقدمه وقد نراه في يوم السبت في يورك ستيكس».

وقال: «أريد أن أراه على مسافة 2000 متر، وهذا يمنحه فرصة أكبر للعثور على إيقاعه، وأن يكون قادراً على الانطلاق من البوابة، والدخول في الإيقاع أكثر قليلاً، وبعد ذلك نرى حقاً ما يمكنه فعله في آخر 400 متر».