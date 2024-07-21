الفوج الأول من بعثة مصر يغادر إلى باريس



القاهرة (د ب أ)



غادر الفوج الأول من بعثة مصر إلى باريس، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، المقرر إقامتها من 26 يوليو إلى 11 أغسطس المقبل.

وذكر المركز الإعلامي للجنة الأولمبية المصرية، أن الفوج الأول للفراعنة ضم منتخبات كرة اليد والرماية والملاكمة والغطس والشراع والتجديف والقوس والسهم.

وكانت مقدمة البعثة قد غادرت الثلاثاء الماضي، وقامت برفع علم مصر على مقر البعثة في القرية الأولمبية بباريس.

وتسلم وفد مصر مقر البعثة من اللجنة المنظمة، بعد وصوله إلى القرية الأولمبية، كما تم استلام مكتب البعثة، وجار ترتيب كافة التفاصيل استعداداً لاستقبال اللاعبين الذين سيبدأون في التوافد على القرية الأولمبية اعتباراً من اليوم الأحد.