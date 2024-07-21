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الرياضة

بيريتيني.. «نادي الخمسين»

بيريتيني.. «نادي الخمسين»
21 يوليو 2024 17:07

 
زوريخ (أ ف ب)

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تُوج الإيطالي ماتيو بيريتيني، المصنف 82 عالمياً، بلقبه الثاني لهذا الموسم، والتاسع في مسيرته، وذلك بفوزه على الفرنسي كينتان هاليس الـ 192 عالمياً 6-3 و6-1، في نهائي دورة جشتاد السويسرية للتنس «250 نقطة».
وأحرز المصنف سادساً سابقاً لقبه الثاني في الدورة السويسرية، بعد أول عام 2018، والثاني للموسم، بعد أول في دورة مراكش المغربية في أبريل، ليضمن بذلك دخوله نادي الخمسين الأوائل في تصنيف رابطة المحترفين «أيه تي بي» لأول مرة منذ أغسطس 2023.
وقال ابن الـ 28 عاماً الذي تراجع تصنيفه بسبب كثرة الإصابات: «سعيد جداً لتمكني من مواصلة اللعب والاستمتاع، أعتقد أني وجدت الطاقة التي تمتعت بها قبل ستة أعوام (حين توج باللقب عام 2018)، هذه الدورة مميزة بالنسبة لي».
ولم يصدم هاليس، الصاعد من التصفيات، والذي كان يخوض النهائي الأول له في دورات «أيه تي بي» عن 27 عاماً، سوى 59 دقيقة في مواجهة منافسه الإيطالي، خلال لقاء توقف لنصف ساعة، حين كان الأخير متقدماً 5-3 في المجموعة الأولى بسبب الأمطار.

التنس
سويسرا
إيطاليا
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