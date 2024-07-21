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الرياضة

البايرن يريد نجم ليفركوزن

البايرن يريد نجم ليفركوزن
21 يوليو 2024 17:30

 
ميونيخ (د ب أ)

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أعرب أولي هونيس، الرئيس الشرفي لنادي بايرن ميونيخ البطل القياسي للدوري الألماني لكرة القدم، عن أمله في التعاقد مع فلوريان فيرتز النجم الشاب للمنتخب الألماني ونادي باير ليفركوزن بطل «البوندسليجا».
وأسهم فيرتز بقوة في تتويج ليفركوزن بلقب «البوندسليجا» الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه.
وقال هونيس «72 عاماً» في تصريحات صحفية، على هامش الاحتفال بالذكرى الـ 75 لتأسيس نادي سيليجنبورتن البافاري للهواة، «الجميع يعرف أنني أحب رؤيته هنا في بايرن ميونيخ».
ويمتد عقد فيرتز مع ليفركوزن حتى 2027، وقال مؤخراً: «أشعر بالراحة في ليفركوزن، ومتحمس إزاء ما سيحدث في المستقبل».
ولكن خلال كأس أمم أوروبا «يورو 2024» في ألمانيا، تعاون فيرتز بشكل رائع مع جمال موسيالا نجم النادي البافاري.
وأثار فيرتز مشاعر القلق لدى جماهير ليفركوزن عبر القول «مزحنا من وقت لآخر بشأن اللعب سوياً في نفس النادي، لكن لا يمكن التنبؤ بذلك، دائماً ما نتحدث عن الاستمتاع باللعب إلى جوار بعضنا البعض».

الدوري الألماني
البوندسليجا
بايرن ميونيخ
باير ليفركوزن
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