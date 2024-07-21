كافنديش يلمح إلى الاعتزال



نيس (د ب أ)



قال الدراج البريطاني مارك كافنديش، إنه ربما يكون قد تسابق للمرة الأخيرة في مسيرته، وذلك بمشاركته في المرحلة الأخيرة من طواف فرنسا الدولي «تور دي فرانس».

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي ايه ميديا»، أن كافنديش «39 عاماً» أرجأ اعتزاله الذي كان مقرراً ليشارك هذا الموسم بهدف تحطيم الرقم القياسي، وتحقيق 35 فوزاً في «تور دي فرانس»، ونجح في تحقيق ذلك في المرحلة الخامسة من السباق في سانت فولباس.

ولم يتضح بعد إذا ما كان كافنديش سيكمل الموسم مع فريقه أستانا -كازاخستان، ولكن بعدما التقى بعائلته في نهاية التجارب البالغ طولها 34 كيلومتراً من موناكو إلى نيس، أشار كافنديش إلى أن مسيرته ربما تكون قد وصلت إلى نهايتها.

وبسؤاله إذا ما كان قد تسابق للمرة الأخيرة، أخذ كافنديش نفساً عميقاً، وقال: «ربما على الأرجح، نعم».