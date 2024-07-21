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الرياضة

«قضاة الملاعب» إلى معسكر الإعداد في تركيا

«قضاة الملاعب» إلى معسكر الإعداد في تركيا
21 يوليو 2024 19:47


أبوظبي (الاتحاد)

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غادر قضاة ملاعبنا إلى تركيا، لبدء معسكر الإعداد، المقرر إقامته من 21 يوليو الجاري إلى 15 أغسطس المقبل، استعداداً للموسم الجديد 2024 - 2025، وحضر مع الحكام في مبنى المغادرة بمطار دبي الدولي، حمد أحمد المزروعي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، نائب رئيس لجنة الحكام.
يُشارك في معسكر تركيا 91 حكماً ومساعداً، تم توزيعهم على مجموعتين، تضم الأولى حكام بطولة كأس رئيس الدولة، ودوري أدنوك للمحترفين، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ويُشارك في المجموعة 55 حكماً ومساعداً من ضمنهم 8 حكمات، يقضون فترة تدريبات من 21 يوليو إلى 3 أغسطس.
بينما تضم المجموعة الثانية 36 حكماً ومساعداً يديرون دوري الدرجة الأولى، ودوري المحترفين تحت 23 سنة، ويُقام معسكرهم من 4 إلى 15 أغسطس.
وقامت إدارة الحكام في اتحاد الكرة بوضع برنامج فني وبدني متكامل للحكام المشاركين، حيثُ يخضع حكام المجموعتين الأولى والثانية لحصص تدريبية، ومحاضرات نظرية، وتحليل حالات، وورش تدريبية عن أبرز التعديلات الجديدة في قانون اللعبة، واختبارات نظرية وبدنية بحضور وإشراف نخبة من المحاضرين المعتمدين لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم.
كما ستكون هناك تطبيقات عملية لتقنية حكم الفيديو المساعد، من خلال مباريات مصغرة بالاستعانة بلاعبين هواة؛ بهدف زيادة خبرات «قضاة الملاعب» في استخدام التقنية، خاصة الحكام الواعدين في المجموعة الثانية، الذين يتم الاستعانة بهم حكاماً لتقنية الفيديو في مسابقات أندية المحترفين خلال الفترة القادمة. 

الإمارات
تركيا
دوري أدنوك للمحترفين
كأس رئيس الدولة
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