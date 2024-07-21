البطولات الآسيوية تبدأ العد التنازلي



سلطان آل علي (دبي)



اقترب الموسم الجديد من الانطلاق مبكراً، وأسرع من المعتاد، ويعود ذلك لمشاركة شباب الأهلي في «الملحق الأول»، من دوري أبطال آسيا للنخبة، والذي يقام 6 أغسطس المقبل، بعد أقل من 16 يوماً، وموسم طويل قادم يمتد حتى الصيف، بسبب مشاركة العين في كأس العالم للأندية 2025.

ولابد على جميع الأندية المشاركة في البطولات الآسيوية الاستعداد قبل الجميع، حيث يتعين عليها رفع قوائم لاعبيها المشاركين في البطولات مسبقاً، مما يتطلب إنهاء الصفقات والتعاقدات مبكراً.

ولا يملك شباب الأهلي الأريحية الكافية لذلك، حيث لم يتبق له سوى يوماً واحداً، لتسليم القائمة المشاركة في مرحلة الملحق، والتي تتضمن مباراتين، الأولى ضد سباهان الإيراني في إيران 6 أغسطس، والثانية في حالة الفوز تكون بقطر أمام الغرافة 13 أغسطس.

ولا يرى عشاق «الفرسان» أنّ الوضع مثالياً للفريق، حيث ما زالت الصورة ضبابية وغير واضحة على مستوى الأجانب والمقيمين، وعدة مراكز تحتاج للتدعيم والتحسين.

أما بقية الأندية، فإنّ العين والوصل يملكان أريحية أكبر، نظراً لمشاركتهما بشكل مباشر في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويتعين على جميع الأندية المشاركة تسليم قوائمها 16 أغسطس، قبل شهر من انطلاق المسابقة في سبتمبر، بالتالي لم يتبق سوى أقل من شهر لاكتمال الأندية.

ولا يختلف الحال مع الشارقة الذي يشارك في دوري أبطال آسيا 2 بصفة مباشرة، ولا بد عليه تسليم القائمة النهائية 17 أغسطس.

ويأمل الشارع الرياضي أن تتواجد 3 أندية إماراتية في النخبة، بتأهل شباب الأهلي إلى جانب العين والوصل، بالإضافة إلى وجود الشارقة ممثلاً رابعاً في المسابقات الآسيوية بدوري أبطال آسيا 2، علماً أنه في حالة عدم تأهل شباب الأهلي من الملحق، يشارك بشكل مباشر في أبطال آسيا 2.