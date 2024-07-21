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الرياضة

فيس يُجرّد زفيريف من لقب هامبورج

فيس يُجرّد زفيريف من لقب هامبورج
21 يوليو 2024 21:11

 
هامبورج (أ ف ب) 

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فشل الألماني ألكسندر زفيريف المصنف رابعاً عالمياً، في الحفاظ على لقبه بطلاً لدورة هامبورج الألمانية الدولية للتنس «500 نقطة»، بعدما سقط أمام الفرنسي آرتور فيس 3-6، 6-3، 7-6.
وتوّج فيس بلقبه الثاني في مسيرته الاحترافية، بعد لقب دورة ليون الفرنسية «250 نقطة» في مايو العام الماضي.
جاءت المواجهة الثالثة بين اللاعبين مثيرة ومتقاربة في مجموعاتها الثلاث، وابتسمت في نهاية المطاف للفرنسي، بخلاف المواجهتين السابقتين في نصف نهائي الدورة عينها العام الماضي، وفي ربع نهائي دورة هاله الألمانية في يونيو.
في المجموعة الأولى، كسر فيس إرسال زفيريف في الشوط الثاني وتقدّم 2-0، من دون أن ينجح الألماني بردّ الدين في تسع محاولات في الأشواط الخامس والسابع والتاسع، ليحسمها الفرنسي 6-3.
وفي المجموعة الثانية، أخذ زفيريف الأفضلية بكسر إرسال منافسه في الشوط السادس وتقدّم 4-2 ثم 5-2، قبل حسمها 6-3.
وتابع زفيريف الضغط على إرسال فيس في المجموعة الثالثة، فلاحت له خمس فرص لكسر الإرسال دون أن ينجح بتحقيق ذلك، لتنتهي بالتعادل 6-6، ويحتكم اللاعبان إلى شوط كسر التعادل الذي شهد انهيار الألماني وخسارته 1-7.

التنس
هامبورج
ألكسندر زفيريف
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