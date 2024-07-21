«الإمارات للدراجات» يُتوج بـ «الثلاثية التاريخية» في «طواف فرنسا»



معتصم عبدالله (أبوظبي)



أكد فريق الإمارات للدراجات جدارته، عندما تُوج بلقب «طواف فرنسا للدراجات» 2024، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد نسختي 2020 و2021، بعدما أنهى قائده السلوفيني تادي بوجاتشار «النسخة 111» في الصدارة، عقب المرحلة الحادية والعشرين الأخيرة التي فاز فيها، السبت، وكانت ضد الساعة لمسافة 33.7 كلم بين موناكو، حيث يقيم، ونيس.

ودخل بوجاتشار المرحلة الختامية، متقدماً بفارق 5:14 دقيقة على بطل النسختين الماضيتين الدنماركي يوناس فينجارد، و8:04 دقيقة على البلجيكي ريمكو إيفينيبول، وذلك بعد فوزه بمرحلة أمس الأول التي كانت الخامسة له في هذه النسخة.

وبعد المرحلة الختامية التي أُقيمت على طول الكورنيش من موناكو إلى نيس، ونقلت مباشرة في أنحاء العالم، فاز بوجاتشار بالسباق السادس له في الطواف هذا العام، وباللقب للمرة الثالثة بعد عامي 2020 و2021، ليصبح أول درّاج منذ الراحل الإيطالي ماركو بانتاني عام 1998 يحقق «ثنائية تاريخية»، بفوزه بطوافي إيطاليا «جيرو» في العام ذاته.

واحتفظ قائد فريق الإمارات بالقميص الأصفر المخصص لمتصدر الترتيب منذ فوزه بالمرحلة الرابعة، في حين فاز الإرتيري بينيام جيرماي بالقميص الأخضر الذي يُمنح لصاحب أكثر عدد من النقاط.

وهي المرحلة السادسة التي يفوز بها بوجاتشار في نسخة العام الحالي 2024، والتي شملت «المرحلة الرابعة»، و«الرابعة عشر»، و«الخامسة عشر»، قبل أن يضيف إليها صدارة المرحل الثلاث الأخيرة «التاسعة عشر» والعشرين والحادية والعشرين على التوالي، ليرفع رصيده إلى 16 فوزاً في مشاركته الخامسة في الطواف «3 مراحل عام 2020، ومثلها في عام 2022، ومرحلتان في 2021، ومثلها في 2023».

وبهذا الانتصار الذي تحقق، بعد اكتفائه بـ «الوصافة» في النسختين الماضيتين خلف فينجارد، تحضر بوجاتشار بأفضل طريقة لخوض الألعاب الأولمبية المقامة أيضاً في فرنسا، وتحديداً العاصمة باريس بين 26 يوليو و11 أغسطس، على أمل تحقيق نتيجة أفضل من طوكيو 2020، حين نال البرونزية في سباق الطرقات.

وانضم بوجاتشار إلى ثلاثة درّاجين أحرزوا لقب الطواف الفرنسي ثلاث مرات هم الأميركي جريج لوموند «1986 و1989 و1990»، والفرنسي لويزون بوبيه «1953 و1954 و1955»، والبلجيكي فيليب ثيس «1913 و1914 و1920».

في المقابل، يتشارك أربعة من الدراجين الرقم القياسي بأربعة ألقاب لكل منهم، وهم الفرنسيان جاك أنكيتيل «بين 1957 و1964»، وبرنار إينو «بين 1978 و1985»، والبلجيكي إدي ميركس «بين 1969 و1974»، والإسباني ميجيل إندورين «بين 1991 و1995»، والبريطاني كريس فروم «بين 2013 و2017».