الرؤية الإماراتية.. «هاتريك المجد» في «زمن قياسي»

أبوظبي (الاتحاد)



تحولت الرؤية الإماراتية والتخطيط لبناء فريق دراجات هوائية عالمي، إلى قصة نجاح كتبت التاريخ في زمن قياسي للغاية، من خلال الانتصارات المتتالية، والصعود على الساحة الدولية، بحصد ألقاب كبرى، خلال سبع سنوات فقط، من تأسيس فريق الإمارات للدراجات الهوائية، في عام 2017، أكمل خلالها الفوز ثلاث مرات في «طواف فرنسا»، مع قائده تادي بوجاتشار.

وجاء الفوز بلقب «طواف فرنسا»، أعرق سباق دراجات هوائية في العالم في نسخته الـ 111، في عام استثنائي للغاية شهد أيضاً التتويج الإماراتي في طواف إيطاليا، في مايو الماضي، وهو أحد أكبر واهم الأحداث الرياضية في العالم أيضاً.

وترجم هذا الفريق الأهداف التي تأسس من أجلها، وتعكس الجهود الإماراتية الرامية إلى تبني أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً، من خلال الترويج بين أفراد المجتمع على ممارسة هذا النوع من الألعاب الرياضية، علماً أن القيادة الرشيدة وجهة بجعل أبوظبي مدينة صديقة لممارسة الدراجات الهوائية، من خلال بناء المسارات، في مختلف أرجاء العاصمة، إلى جانب إطلاق العديد من الأندية المختلفة التي تشارك في البطولات المحلية والإقليمية، في ضوء الزيادة الملحوظة، في أعداد الممارسين لهذه اللعبة من المواطنين والمقيمين.

وجاءت ثمار النجاح سريعاً، بعد تأسيس الفريق، بعدما حقق الفريق بواسطة دراجه بوجاتشار لقب الطواف عامي 2020 و2021، قبل أن يعود مجدداً في هذا العام، ويحصد اللقب المزدوج، رفقة فريق الإمارات، على صعيد الترتيب العام، في ثلاثية متميزة للغاية، تعكس الاستدامة التي وصل لها الفريق على الصعد كافة الفنية والترويجية، باعتباره علامة تجارية رياضية متميزة على صعيد العالم.

كما حصل فريق الإمارات على لقب أفضل فريق في طواف العالم للاتحاد الدولي للدراجات في العام الماضي 2023، عندما احتل الفريق المركز الأول في التصنيف الدولي لفرق طواف العالم للاتحاد الدولي للدراجات، وسجل 57 فوزاً في أكبر حصيلة على الإطلاق، قابلة للنمو خلال هذا العام أيضاً.

بوجاتشار اكتشاف إماراتي

يحسب لفريق الإمارات للدراجات الهوائية، أنه اكتشف موهبة الدراج السلوفيني تادي بوجاتشار، وراهن عليه ليكسب هذا الرهان، إذ كان من الدراجين الواعدين ولم يسبق له التتويج بهذا اللقب أيضاً، قبل أن يحقق ذلك مع الفريق في عامي 2020 و2021، فيما حقق المركز الثاني في الترتيب العام الماضي، ونال «القميص الأبيض» لأفضل متسابق شاب، مما جعله حكاية رحلة صعود مع الفريق الإماراتي نحو المنصة الأكبر في العالم.

مزيج الخبرة والحيوية

ضم فريق الإمارات للدراجات الهوائية في هذا السباق، بإجمالي 8 دراجين يتقدمهم السلوفيني تادي بوجاتشار، وكل من خوان أيوسو «إسبانيا»، وبافيل سيفاكوف «فرنسا»، ومارك سولير «إسبانيا» ونيلز بوليت «ألمانيا»، وآدم ييتس «بريطانيا»، وجواو ألميدا «البرتغال»، وتيم ويلينز «بلجيكا».