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الرياضة

كلباء يتعادل في «التجربة السلوفينية» الثانية

كلباء يتعادل في «التجربة السلوفينية» الثانية
22 يوليو 2024 09:30

فيصل النقبي (أبوظبي)
تعادل كلباء مع إن دي بيلتينسي السلوفيني 2-2 في اللقاء الودي الثاني في معسكره المقام في سلوفيينا، ضمن استعدادات الفريق لمنافسات الموسم الكروي الجديد.
وسجل لـ«النمور» كل من فيليب كيش ودانييل بيسا، وانتهى الشوط الأول بتقدم كلباء بهدفين لهدف.
دفع المدرب الصربي رازوفيتش بتشكيلة مكونة من حمد المنصوري وسالم راشد ومحمد سبيل وميشال وعبدالعزيز حمد وفيليب كيش وحبيب الفردان ودانييل بيسا وسباداسيو وياسر حسين ومهدي قائدي.
يذكر أن الفريق نجح في الفوز أمام أحد الفرق الرومانية 2-0 في الودية الأولى.
ويواصل الفريق إعداده، حيث تبقت له مباراتان في المعسكر مع التدريبات اليومية الصباحية والمسائية.
من جانب آخر، أعلنت شركة كلباء لكرة القدم التعاقد مع اللاعب خالد الأصبحي، قادماً من شباب الأهلي، وسيتم قيده في القائمة ضمن فئة «المقيمين».

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