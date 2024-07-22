«النسر النيجيري» يقترب من سان جيرمان!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يبدو أن نابولي الإيطالي استسلم لضغوط باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل تخفيض القيمة المالية التي يريدها مقابل الاستغناء عن المهاجم الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين، وبعد أن كان مصمماً على الحصول على قيمة الشرط الجزائي في عقده «130 مليون يورو»، بدأ في قبول التفاوض مجدداً بدءاً من 100 مليون يورو.

ويعاني باريس سان جيرمان من سوء حظ وعدم توفيق خلال «الميركاتو الصيفي» الحالي، وفشل في أكثر من صفقة دخل طرفاً فيها على غير المتوقع، إذ وجد منافسة قوية من أكثر من نادٍ أوروبي كبير، أبرزها مانشستر يونايتد وريال مدريد وبايرن ميونيخ، وأيضاً من أندية سعودية.

ورغم ذلك، بات سان جيرمان قريباً أكثر من أي وقت مضى من التعاقد مع «النسر النيجيري» أوسيمين، بعد أن أبدى مسؤولو نابولي قدراً من المرونة وقاموا بتخفيض الشروط التي وضعوها لرحيله.

وتخلى سان جيرمان عن أكثر من لاعب من أجل «تنقية» قائمته، بينما كان النجم كيليان مبابي اللاعب الوحيد الذي رحل على غير رغبة «الباريسي» وبشكل «مجاني» إلى ريال مدريد، ولم يستطع سان جيرمان حتى الآن سد الفراغ الذي تركه رحيل «فتى بوندي المدلل».

وكان سان جيرمان استهدف هذا الصيف عدداً كبيراً من اللاعبين في سوق الانتقالات، منهم رافائيل لياو وجوليان ألفاريز وماركوس راشفورد وكفارتسخيليا وفيكتور جيو كيرس، وأيضاً فيكتور أوسيمين الوحيد الذي اقترب على ما يبدو من الانتقال إلى باريس هذا الصيف.

وذكرت صحيفة «لاجازيتا ديللوسبورت» أن أوسيمين أصبح يمثل أولوية أولى لباريس من أجل تعويض رحيل مبابي، بعد أن رفض نابولي الاستغناء عن الجناح الجورجي كفاراتسخيليا.

وأمام إصرار أوسيمين على الرحيل هذا الصيف، من المتوقع أن يوافق نادي الجنوب الإيطالي على تخفيض معقول في المبلغ الذي يطلبه نظير الاستغناء عن «النسر النيجيري».

وقالت الصحيفة إن بديل أوسيمين موجود، وهو المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب تشيلسي، والذي يحظى بإعجاب أنطونيو كونتي، الذي سبق له تدريبه في إنتر ميلان، ثم مع «البلوز»، ويسعى نابولي بالفعل إلى التعاقد مع الهداف البلجيكي ورصد مبلغ 25 مليون يورو للحصول على خدماته.