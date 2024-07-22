نادال بين «السعادة» و«عدم الرضا»!

لندن (رويترز)

قد لا يكون رفائيل نادال سعيداً للغاية بأدائه في أول نهائي له منذ فوزه بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس 2022، لكن اللاعب الإسباني المبتلى بالإصابات قال، إنه كان من المهم تجنب أي ضرر في باشتاد قبل أولمبياد باريس.

وخسر نادال (38 عاماً)، والذي غاب عن عام 2023 بالكامل تقريباً بسبب مشكلة في أعلى الفخذ واقتصرت مشاركته على ست بطولات هذا العام بسبب تمزق عضلي ومشاكل تتعلق باللياقة البدنية، 6-3 و6-2 في نهائي بطولة السويد المفتوحة أمام البرتغالي المصنف السابع نونو بورجيس أمس الأحد.

وبعد فوزه على كاميرون نوري المصنف الخامس يوم الخميس الماضي، فاز نادال بمباريات صعبة من ثلاث مجموعات أمام ماريانو نافوني المصنف الرابع ودويه أيدوكوفيتش في الدورين التاليين وبدا أنه شعر بتأثير ذلك في النهائي.

وقال نادال للصحفيين: «المستوى كان بعيداً جداً عما ينبغي أن يكون، ربما الطاقة أيضاً كان أسبوعاً طويلاً مليئاً بالمباريات الطويلة، حتى إذا لم أكن أعاني من ضرر في جسدي، فهذا مهم - لكن ذهنياً وجسدياً، لست معتاداً على اللعب لمدة أربعة أيام متتالية وخوض مباريات طويلة.. أحتاج إلى التحليل جيداً والعثور على السبب الذي دفعني للعب بهذه الطريقة حتى لو لم تكن الطاقة مناسبة، أشياء مثل هذه يمكن أن تحدث، وهذا هو الوضع، ليس علي أن أكذب أو أخفي أي شيء».

واختار نادال عدم المشاركة في بطولة ويمبلدون هذا الشهر للاستعداد للأولمبياد على الملاعب الرملية في رولان جاروس، حيث فاز هناك باللقب 14 مرة من 22 لقباً في البطولات الأربع الكبرى.

وفاز المصنف الأول على العالم سابقاً، والذي يتوقع الاعتزال نهاية العام الحالي، بذهبية فردي الأولمبياد عام 2008 وذهبية الزوجي في 2016.

وسينضم إلى بطل فرنسا المفتوحة وويمبلدون كارلوس ألكاراز في منافسات الزوجي في باريس، حيث تقام منافسات التنس الأولمبية في الفترة من 27 يوليو الجاري إلى الرابع من أغسطس المقبل.