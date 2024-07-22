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الرياضة

فينجارد يغيب عن «إسبانيا للدراجات» بسبب «متاعب فرنسا»!

فينجارد يغيب عن «إسبانيا للدراجات» بسبب «متاعب فرنسا»!
22 يوليو 2024 10:38

باريس (رويترز)
قال يوناس فينجارد متسابق فريق «فيسما ليس آبايك» بعد حصوله على المركز الثاني في سباق فرنسا للدراجات «المرهق» إنه لن ينافس في سباق إسبانيا.
وأصبح السلوفيني تادي بوجاتشر دراج فريق الإمارات، أول متسابق منذ عام 1998 يحقق ثنائية سباقي إيطاليا وفرنسا للدراجات، بعد فوزه بلقبه الثالث في فرنسا أمس الأحد بفوزه على حامل اللقب فينجارد.
ودخل المتسابق الدنماركي، الذي فاز بسباق فرنسا في آخر عامين، سباق هذا العام بعد توقف دام ثلاثة أشهر بعد عدة إصابات خطيرة بما في ذلك انهيار الرئة وكسر في الضلع إثر تعرضه لحادث تحطم أثناء سباق إقليم الباسك في أبريل الماضي.

 

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وبدا أن المتسابق (27 عاماً) غير قادر على الاحتفاظ بلقبه بعد الإصابات رغم أنه فوزه بإحدى المراحل.
وقال فينجارد: «أنا مرهق، لا أعتقد أنني كنت متعباً إلى هذا الحد بعد أحد السباقات الكبرى من قبل، لأكون صادقا أنا مرهق، بالطبع أريد العودة والفوز باللقب مرة أخرى، أعتقد أنني الآن بحاجة للقليل من الراحة، ولسوء الحظ لن أكون في بداية سباق إسبانيا، لدي أولويات مختلفة هذا العام ولكن بالتأكيد سأكون هناك مرة أخرى في المستقبل».
وأضاف المتسابق الدنماركي: «لقد كانت رحلة طويلة جداً لأنه منذ ثلاثة أشهر ونصف فقط تعرضت لأسوأ حادث في مسيرتي، إذ كسرت كل عظمة تقريباً في الجانب الأيمن العلوي من جسدي مع ثقب بالرئتين».
ويتطلع زميل فينجارد سيب كوس للدفاع عن لقبه في إسبانيا، الذي يبدأ في 17 أغسطس المقبل، بعد غيابه عن سباق فرنسا للدراجات بسبب فيروس كورونا.
ولن يشارك فينجارد في منافسات أولمبياد باريس أيضاً، التي تنطلق يوم الجمعة المقبل، وسيضم الفريق الدنماركي للدراجات على الطرق للرجال في باريس كل من مادس بيدرسن وماتياس سكيلموز وميكيل موركوف وميكيل بيرج.

طواف فرنسا
الدراجات الهوائية
إسبانيا
تادي بوجاتشار
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