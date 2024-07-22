الشارقة يحقق «الفوز الثاني» في معسكر النمسا

معتصم عبدالله (أبوظبي)

حقق الشارقة فوزه الثاني على التوالي، في برنامج مبارياته الودية في معسكره الإعدادي بالنمسا، بفوزه على الغرافة القطري 3-2، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأحد، ضمن تحضيرات «الملك» لانطلاق الموسم الجديد، وسجل أهداف «الملك» الثلاثي كايو لوكاس وفراس بالعربي ولوان بيريرا.

والفوز هو الثاني على التوالي في وديات الشارقة في معسكره الخارجي والذي انطلق في 10 يوليو الجاري، ويستمر حتى 3 أغسطس المقبل، بعد تفوقه في الودية الأولى على ليسين التشيكي 3-1، ويتضمن برنامج إعداد «الملك» خوض 5 تجارب ودية في معسكر الإعداد.

ووفرت المواجهة أمام الغرافة القطري بقيادة البرتغالي بيدرو مارتينيز، الفائز بجائزة أفضل مدرب في الدوري القطري للموسم الماضي، فرصة جيدة أمام الجهاز الفني للشارقة بقيادة الروماني كوزمين، في ظل احجام الفريق عن إبرام أي صفقات حتى الآن في «الميركاتو الصيفي».

وخرج الشارقة خالي الوفاض على صعيد ألقاب في الموسم الماضي، بعدما حل رابعاً في الترتيب العام لدوري أدنوك للمحترفين برصيد 42 نقطة.

ويدشن «الملك» مشواره في الموسم الجديد، بخوض مباراتي «ديربي» على التوالي الأولى أمام خورفكان في الدور الأول لـ «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، والثانية أمام مضيفه دبا الحصن «الوافد الجديد» على دوري المحترفين في «الجولة الأولى».