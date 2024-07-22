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الرياضة

منتخب الدراجات يشارك في 5 بطولات كبرى بعد «باريس 2024»

منتخب الدراجات يشارك في 5 بطولات كبرى بعد «باريس 2024»
22 يوليو 2024 12:47

دبي (وام)
أعلن اتحاد الدراجات عن قائمة مشاركاته الخارجية حتى نهاية العام الجاري، والتي تتضمن خمس بطولات عالمية وقارية وإقليمية، في أعقاب المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024».
وتمثل صفية الصايغ منتخب الدراجات في أولمبياد باريس 2024 خلال الفترة من 26 يوليو الجاري إلى 11 أغسطس المقبل، حيث تعد أول إماراتية تشارك في منافسات للدراجات في تاريخ دورات الألعاب الأولمبية.
وتتضمن قائمة البطولات الخارجية التي اعتمدها مجلس إدارة الاتحاد برئاسة منصور بوعصيبة، المشاركة في بطولة كأس آسيا للمضمار بتايلاند خلال الفترة من 25 إلى 30 أغسطس المقبل، بمشاركة 12 دراجاً.
ويشارك المنتخب كذلك في بطولة العالم للطريق بسويسرا خلال الفترة من 22 إلى 29 سبتمبر 2024، بلاعبين اثنين هم عبدالله الحمادي وعبدالله جاسم، واللاعبة صفية الصايغ من فئة العموم، علاوة على محمد المطيوعي من فئة تحت 23 عاماً، كما يشارك المنتخب في بطولة العالم للمضمار بالدنمارك خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر المقبل، عن طريق لاعب واحد هو محمد المطيوعي.
ويشارك المنتخب كذلك في البطولة العربية للمضمار، التي تقام بمصر خلال الفترة من 23 إلى 26 نوفمبر 2024.
واعتمد الاتحاد مشاركة المنتخب في طواف صلالة بسلطنة عمان، الذي لم يتحدد موعده النهائي بعد، حيث سيكون آخر مشاركات الدرجات في عام 2024.

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