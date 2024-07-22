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الرياضة

«أبوظبي لسيدات كرة القدم» يبدأ معسكر «الآسيوية»

«أبوظبي لسيدات كرة القدم» يبدأ معسكر «الآسيوية»
22 يوليو 2024 14:12

أبوظبي (وام)
بدأ فريق نادي أبوظبي الرياضي لسيدات كرة القدم معسكره التدريبي المفتوح استعداداً للمشاركة في الدور التمهيدي من النسخة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم للسيدات لموسم 2024-2025، الذي يقام خلال الفترة من 25-31 أغسطس المقبل، في 4 دول هي السعودية والأردن وبوتان وماليزيا، حيث تستضيف كل دولة مجموعة من المجموعات الأربعة المشاركة في البطولة.
ووضعت القرعة فريق نادي أبوظبي الرياضي للسيدات ضمن المجموعة الأولى مع فريق النصر السعودي مستضيف تصفيات المجموعة، ومياوادي «ميانمار» من فرق المستوى الأول، ويونج إيلفانتس «لاوس» من فرق المستوى الثاني.
وتستعد اللاعبات حالياً بتدريبات داخلية يومية بملاعب النادي في منطقة المشرف بأبوظبي من خلال المعسكر المفتوح، والذي يتضمن مباريات ودية داخلية مع فرق النادي للمراحل العمرية المختلفة، ويختتم بوديتين قبل السفر إلى السعودية.
وأكدت سارة حسنين مدربة فريق نادي أبوظبي الرياضي لسيدات الكرة أن تدريبات الفريق مستمرة بشكل روتيني خلال الفترة المسائية حسب البرنامج المقرر للإعداد وصولاً إلى مستوى الجاهزية المطلوبة للاعبات استعداداً للآسيوية.
وأضافت: «الإدارة العليا للنادي تسهم بقدر كبير في تأمين متطلبات المشاركة الإيجابية في النسخة الأولى لبطولة دوري أبطال آسيا، ونتوقع مستويات قوية في النسخة الأولى لدوري أبطال آسيا لوجود فرق مميزة في شرق آسيا».
 

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