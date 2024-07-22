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الرياضة

سانشو مطلوب في باريس

سانشو مطلوب في باريس
22 يوليو 2024 15:30

أنور إبراهيم (القاهرة)
كشف موقع «فوت ميركاتو» النقاب اليوم عن أن باريس سان جيرمان قدم عرضاً مغرياً للمهاجم الإنجليزي الشاب جادون سانشو «24 عاماً» لاعب مانشستر يونايتد، والذي كان معاراً لمدة 6 أشهر في النصف الثاني من الموسم المنتهي، مع بروسيا دورتموند الألماني، وتألق به في «البوندسليجا» وفي دوري الأبطال.
وقال الموقع، إن السر في اهتمام سان جيرمان بالحصول على خدمات سانشو، يرجع إلى تألقه خلال مباراتي الذهاب والعودة في نصف نهائي دوري الأبطال، أمام «الباريسي» وفوزه مع فريقه بالمباراتين، ونجاحه أيضاً في الوصول إلى نهائي هذه البطولة.
وأضاف الموقع أن إدارة باريس تعلم أن سانشو غير مرغوب في استمراره مع اليونايتد، منذ المشاجرة التي وقعت بينه وبين الهولندي إيريك تن هاج المدير الفني، والتي على أثرها استبعده من تدريبات الفريق، إلى أن جاءته الإعارة من ناديه السابق دورتموند.
وأشار الموقع إلى أن سانشو اللاعب الدولي السابق على وشك التوصل إلى اتفاق تعاقدي مع إدارة باريس، بينما يسعى نادي العاصمة الفرنسية في الوقت نفسه إلى التفاوض مع «الشياطين الحمر» من أجل الاتفاق على انتقاله إلى «حديقة الأمراء».
وذكرت مصادر صحفية إنجليزية عديدة أن اليونايتد لن يطلب أقل من 50 مليون يورو ثمناً لسانشو، لكي يوافق على رحيله بصفة نهائية، وخاصة أن عقده ينتهي في صيف 2026.
وانضم سانشو إلى مانشستر يونايتد في 2021، قادماً من بروسيا دورتموند الألماني، واستفاد كثيراً من فترة الإعارة الأخيرة لفريقه السابق، حيث كان يلعب أساسياً في معظم المباريات، كما لعب أساسياً في جميع مباريات المرحلة النهائية من دوري الأبطال، وكان قريباً من تحقيق حلم الفوز بالكأس ذات «الأذنين الكبيرتين»، لولا أن قضى ريال مدريد على هذا الحلم في مهده، وانتزع الكأس في المباراة النهائية بعد الفوز 2-0.

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