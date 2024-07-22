الإثنين 22 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ماكرون: باريس جاهزة لاستضافة الأولمبياد

ماكرون: باريس جاهزة لاستضافة الأولمبياد
22 يوليو 2024 14:46

سان دوني (أ ف ب)
أكّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن كل شيء «جاهز» لاستضافة باريس الألعاب الأولمبية الصيفية بدءاً من يوم الجمعة، خلال زيارته قرية اللاعبين في سان دوني، شمال العاصمة.
وقال ماكرون على هامش افتتاحه مركزي الشرطة والإطفاء في القرية الأولمبية: «نحن جاهزون وسنكون جاهزين طوال فترة الألعاب».
تابع: «إذا كان بوسعنا أن نفخر جماعياً بهذا البلد، فذلك لأنكم تقومون بهذه التضحية».
وشارك ماكرون صباح اليوم قبل هذه الزيارة باجتماع مع وزير الداخلية جيرالد دارمانان «لتقييم النقاط الأمنية الأكثر سرّية لحفل الافتتاح» المقرّر الجمعة على نهر السين.
تابع ماكرون: «نعمل منذ سنوات على هذه الألعاب، ونحن في بداية أسبوع حاسم ستشهد حفل الافتتاح، ثم الأولمبياد في باريس، بعد 100 عام من استضافة العاصمة الفرنسية نسخة 1924».
تابع: «هذا ثمرة عمل ضخم أحدث تغييراً في البلاد، خصوصاً في منطقة سين- سان- دوني، في الضاحية الشمالية من العاصمة».
شدّد الرئيس الفرنسي على «إرث» الالعاب لهذه المناطق المحرومة، بفضل بنى تحتية عديدة ستبقى بعد الألعاب التي تختتم في 11 أغسطس المقبل: «سأعود بعد الألعاب لأرى الإرث بجانبكم وأرى أن الحياة التي ستتغيّر».

أخبار ذات صلة
أكثر من مليون تحقيق واستبعاد 4300 في «أولمبياد باريس»
منتخب الدراجات يشارك في 5 بطولات كبرى بعد «باريس 2024»
إيمانويل ماكرون
باريس
فرنسا
أولمبياد باريس 2024
آخر الأخبار
سانشو مطلوب في باريس
الرياضة
سانشو مطلوب في باريس
اليوم 15:30
ذهبيتان وفضية للإمارات في بطولة أبو ظبي جراند سلام للجوجيتسو بريو دي جانيرو
الرياضة
ذهبيتان وفضية للإمارات في بطولة أبو ظبي جراند سلام للجوجيتسو بريو دي جانيرو
اليوم 15:24
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال قوي يضرب باكستان
اليوم 15:15
صحف العالم: «هيمنة كاملة» لفريق الإمارات وبوجاتشار «أسطورة»
الرياضة
صحف العالم: «هيمنة كاملة» لفريق الإمارات وبوجاتشار «أسطورة»
اليوم 15:00
ماكرون: باريس جاهزة لاستضافة الأولمبياد
الرياضة
ماكرون: باريس جاهزة لاستضافة الأولمبياد
اليوم 14:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©