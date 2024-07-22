ماكرون: باريس جاهزة لاستضافة الأولمبياد

سان دوني (أ ف ب)

أكّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن كل شيء «جاهز» لاستضافة باريس الألعاب الأولمبية الصيفية بدءاً من يوم الجمعة، خلال زيارته قرية اللاعبين في سان دوني، شمال العاصمة.

وقال ماكرون على هامش افتتاحه مركزي الشرطة والإطفاء في القرية الأولمبية: «نحن جاهزون وسنكون جاهزين طوال فترة الألعاب».

تابع: «إذا كان بوسعنا أن نفخر جماعياً بهذا البلد، فذلك لأنكم تقومون بهذه التضحية».

وشارك ماكرون صباح اليوم قبل هذه الزيارة باجتماع مع وزير الداخلية جيرالد دارمانان «لتقييم النقاط الأمنية الأكثر سرّية لحفل الافتتاح» المقرّر الجمعة على نهر السين.

تابع ماكرون: «نعمل منذ سنوات على هذه الألعاب، ونحن في بداية أسبوع حاسم ستشهد حفل الافتتاح، ثم الأولمبياد في باريس، بعد 100 عام من استضافة العاصمة الفرنسية نسخة 1924».

تابع: «هذا ثمرة عمل ضخم أحدث تغييراً في البلاد، خصوصاً في منطقة سين- سان- دوني، في الضاحية الشمالية من العاصمة».

شدّد الرئيس الفرنسي على «إرث» الالعاب لهذه المناطق المحرومة، بفضل بنى تحتية عديدة ستبقى بعد الألعاب التي تختتم في 11 أغسطس المقبل: «سأعود بعد الألعاب لأرى الإرث بجانبكم وأرى أن الحياة التي ستتغيّر».