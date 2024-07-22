صحف العالم: «هيمنة كاملة» لفريق الإمارات وبوجاتشار «أسطورة»

عمرو عبيد (القاهرة)

«الأقوى على الإطلاق»، هكذا خرج غلاف صحيفة «ليكيب» الفرنسية، واصفاً نجم وقائد فريق الإمارات للدراجات الهوائية، تادي بوجاتشار، بعد فوزه بـ «طواف فرنسا 2024» وتصدره أغلب جولات السباق، وقالت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني إن بوجاتشار يملك مسيرة «متوحشة إحصائياً»، إذ يُعد حالياً أحد أبرز وأقوى الدرّاجين في قائمة «الأفضل بالقميص الأصفر» عبر التاريخ، بل وصفته «ليكيب» بأنه يسير على خُطى البلجيكي «الأسطوري» إيدي ميركس، وأنه قادر على الفوز بأي سباق في أي مكان، وكتبت أنه يُعيد صياغة التاريخ على طريقته في تلك السن الصغيرة، 25 عاماً.



وتغزّلت «لو فيجارو» الفرنسية في قائد فريق الإمارات، البطل، قائلة: «بالذكاء والمهارة والقوة.. بوجاتشار بطل سباق فرنسا الفذ»، وتصدّر فريق الإمارات الموقع الإلكتروني للصحيفة الفرنسية العالمية بتقرير حول الجوائز المالية الضخمة التي جناها بعد هذا الانتصار، برقم وصفته بأنه «ليس له مثيل»، حيث قارب مليون يورو، وتحديداً 806810 يوروهات، وذكرت في تقرير آخر لها بأن «هيمنة» بوجاتشار وفريق الإمارات على جولات تلك النُسخة من السباق الفرنسي «لا يُمكن الاختلاف عليها»، كما نقلت تصريحات القائد البطل «العاطفية» التي عبّر خلالها عن مشاعره الجياشة في تلك اللحظة «العظيمة».



وفي إسبانيا، غطّت صورة احتفال لاعبي الفريق الإماراتي غلاف «موندو ديبورتيفو» كاملاً، مع عنوان «نهم لا يعرف الشبع»، وأفردت تقريراً تحليلياً دار حول أبرز أسباب فوز بوجاتشار وفريق الإمارات باللقب، على لسان المدير الرياضي للفريق الإماراتي، ماتشين، حيث وصف بوجاتشار بأنه «نموذج متقن» تحوّل إلى لاعب دراجات، وأشار إلى أن السر في هذا الإنجاز بعود إلى تغيير طريقة تفكير الفريق في السباق، بعدم التركيز على الفوز والتوتر الزائد خلال الأسبوعين الأول والثاني، مثلما حدث في الموسم الماضي، إذ لم يكن الفريق «مهووساً» بالسعي وراء انتصارات المرحلة، بل النظر إلى السباق مكتملاً.

كما تصدّرت صورة بوجاتشار صاعداً إلى منصة التتويج غلاف صحيفة «لي سبورتيو»، مع عنوان «كل شيء»، مؤكدة أن فريق الإمارات نجح مع قائده في تحقيق كل شيء ممكن، لدرجة أنها نشرت تقريراً عبر موقعها الإلكتروني عنونته بقولها «2024.. عام بوجاتشار»، وإذا كانت «أس» كتبت فوق غلافها أنه «قائد لا يُقهر»، فقد أفردت تقريراً عبر موقعها قالت فيه إن بوجاتشار صار يُمثّل «حقبة جديدة» في عالم سباق الدراجات، بينما كتبت «ماركا» إنه «الأمير الجديد» الذي يُهدد أسطورة ميركس، كما جاء الاهتمام بإنجاز فريق الإمارات كبيراً عبر الصحف الإيطالية، حيث تصدرت صورة بوجاتشار غلاف «لا جازيتا» مع عنوان «إنه أسطورة»، في حين احتل غلاف صحيفة «كوتيديانو سبورتيفو» مع عنوان «بوجاتشار.. ملك يساوي 12 مليون يورو».