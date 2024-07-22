كريسبو للاعبي العين: الماضي انتهى.. وعلينا أن نبدأ من «الصفر»!

معتصم عبدالله (أبوظبي)

ألهب الأرجنتيني هيرنان كريسبو مدرب العين، حماس لاعبي فريقه خلال برنامج المعسكر التحضيري للفريق الحالي في العاصمة المغربية الرباط، تأهباً للموسم الجديد، مشدداً على ضرورة طي صفحة الموسم الماضي والذي توجه فيه «الزعيم» بلقب «دوري أبطال آسيا»، تأهباً لموسم مرتقب يقاتل فيه العين على أكثر من جبهة تشمل «كأس رئيس الدولة، دوري أدنوك، كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، كأس العالم للأندية، كأس القارات، ودوري أبطال آسيا للنخبة».

وقال كريسبو في رسالته للاعبي العين والتي جرى نشرها عبر حسابات النادي في مواقع التواصل الاجتماعي: «الآن علينا أن نبدأ في بناء شيء مميز»، وأوضح: «الماضي انتهى، بالطبع كان شيئاً جميلاً، ولكنه أصبح من الماضي الآن، وأقول للجميع يجب أن نبدأ من الصفر لنعيد خلق الفرصة»

وأضاف المدرب الأرجنتيني الذي يقود «الزعيم» لموسم ثانٍ على التوالي: «ينتظرنا موسم طويل ومن المستحيل أن نعتمد على 11 لاعباً فقط، من أجل الجميع ينبغي علينا التفكير كمجموعة، الكل يعلم القواعد يجب أن نكون فريقاً واحداً».

ويعد هيرنان كريسبو واحداً من بين 6 مدربين مستمرين لموسم ثاني على الأقل في الدوري، إلى جانب الروماني كوزمين مدرب الشارقة، الصربي ميلوش ميلوييفيتش «الوصل»، الهولندي ألفريد شرودر «النصر»، الصربي جوران توميتش «البطائح»، والبرتغالي برونو بيريرا، الذي قاد العروبة للتتويج بلقب دوري الأولى والصعود للمحترفين.

وكان «الزعيم» معسكره الخارجي في مدينة الرباط المغربية في 18 يوليو الجاري، ويستمر برنامج الإعداد والتدريبات بمركب محمد السادس لكرة القدم، والذي يعتبر أحد أهم وأفضل المجمعات الرياضية في العالم، حتى11 أغسطس المقبل.