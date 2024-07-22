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الرياضة

«دبي الرياضي» يحتفي بـ «كبار المواطنين»

«دبي الرياضي» يحتفي بـ «كبار المواطنين»
22 يوليو 2024 16:30

 
دبي (الاتحاد)
ينظم مجلس دبي الرياضي صباح الغد برنامجاً رياضياً منوعاً لكبار المواطنين من منتسبي ورواد نادي «ذخر المجتمعي» في ملاعب عالم دبي للرياضة بمركز دبي التجاري العالمي، ضمن فعاليات مبادرة «صيفنا رياضي» التي أطلقها المجلس بهدف إتاحة الفرصة لجميع فئات المجتمع المشاركة في الأنشطة الرياضية المتنوعة خلال فترة الصيف، ودعم تنظيم الفعاليات الرياضية التي تساهم في نشر ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني بين كافة شرائح المجتمع.
وتتضمن فعاليات البرنامج الرياضي لكبار المواطنين تنظيم أنشطة رياضية وترفيهية ومحاضرات وورش عمل توعوية وتطبيق عملي لهم حول الإسعافات الأولية للإصابات التي يتعرض لها الرياضيون في هذه المرحلة من العمر خلال ممارسة الرياضة، كما تتضمن الفعاليات تنظيم مباراة كرة قدم لكبار المواطنين في ملاعب عالم دبي للرياضة، ويهدف البرنامج إلى تشجيع كبار المواطنين من كافة فئات المجتمع على ممارسة الرياضة والنشاط البدني خلال فترة الصيف.
ويواصل مجلس دبي الرياضي جهوده وفعالياته في مجال دعم فئة كبار المواطنين وتوفير الفرصة لهم لممارسة الرياضة والتعرف على أفضل الممارسات في التغذية السليمة والإسعافات الأولية البسيطة والتعامل مع حالات الإجهاد وغيرها من المعلومات المفيدة التي تجعل من ممارسة الرياضة نشاطاً يومياً أساسياً وفرصة للقاء أقرانهم وقضاء وقت ممتع ومفيد في مختلف المنشآت الرياضية المنتشرة في دبي.
ويعمل مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية الحكومية والخاصة على تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية المتنوعة لكبار المواطنين، تأكيداً على أهمية تكامل الأدوار بين مختلف القطاعات لخدمة المجتمع بالرياضة، من خلال تنظيم فعاليات رياضية تعزز التنوع في الرياضات من أجل توفير الفرص لجميع أفراد المجتمع للمشاركة في الأنشطة والبطولات الرياضية المختلفة التي تمنح الفرصة لكافة الفئات من المواطنين والمقيمين في دبي وتجمعهم لممارسة رياضتهم المفضلة والترويح عن أنفسهم.
وتستمر فعاليات مبادرة «صيفنا رياضي» في مختلف مناطق دبي، وتتضمن العديد من البطولات والفعاليات لمختلف الألعاب الرياضية المتنوعة منها رياضة كرة السلة، والتنس، وتنس الطاولة، والريشة الطائرة، والبادل، والكريكت، والجري داخل مراكز التسوق، والسباحة، وكرة قدم الصالات، والإبحار، والجمباز الإيقاعي، واللياقة البدنية، والجمباز الفني، واليوغا، والمصارعة، والرياضات الإلكترونية، والملاكمة، وبناء الأجسام، والجوجيتسو، والكاراتيه، وألعاب القوى، والإسكواش، والألعاب المائية بالإضافة إلى الرياضات الثلجية بمختلف أنواعها. 

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