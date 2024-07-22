الإثنين 22 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«جري صحارى» في أجواء باردة بالشارقة

«جري صحارى» في أجواء باردة بالشارقة
22 يوليو 2024 17:30

 

 
الشارقة (الاتحاد)
ينظم مجلس الشارقة الرياضي «جري صحارى» في نسخته الأولى يوم 4 أغسطس المقبل في مركز صحارى للتسوق، وستكون الفعالية عبارة عن جري داخلي بالدور الأرضي للمركز ويتضمن ثلاثة مسافات 8 كلم و4 كلم و1 كلم للأطفال، وسيتم قياس المسافة للدورة الواحدة وهي 1 كلم في الدور الأرضي.
وقال الدكتور ياسر عمر الدوخي مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية، إن الفعالية تنظم لأول مرة في مركز صحارى للتسوق، وتستهدف مختلف فئات المجتمع، مؤكداً أنه يحرص مجلس الشارقة الرياضي على التنوع في اختيار مواقع إقامة مختلفة الفعاليات الرياضية المجتمعية خلال الإجازات والفترة الصيفية.

 

 

أخبار ذات صلة
«الشارقة الرياضي» يتابع تدريبات دبا الحصن
إقبال كبير على فعاليات «عطلتنا غير»
مجلس الشارقة الرياضي
الشارقة الرياضي
سباق الجري
مركز صحارى التجاري
آخر الأخبار
الشرطة الكرواتية تطوق موقع إطلاق النار
مسلح يقتل والدته و4 أشخاص في دار لرعاية المسنين
اليوم 18:00
أبوظبي
علوم الدار
الطقس المتوقع على الإمارات غدا
اليوم 17:48
توقيع الاتفاقية
علوم الدار
وزراء ومسؤولون في حكومة الإمارات يؤكدون أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع موريشيوس
اليوم 17:39
الاتحاد الروماني يعلن رحيل يوردانيسكو عن المنتخب
الرياضة
الاتحاد الروماني يعلن رحيل يوردانيسكو عن المنتخب
اليوم 17:31
«جري صحارى» في أجواء باردة بالشارقة
الرياضة
«جري صحارى» في أجواء باردة بالشارقة
اليوم 17:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©