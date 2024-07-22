«جري صحارى» في أجواء باردة بالشارقة



الشارقة (الاتحاد)

ينظم مجلس الشارقة الرياضي «جري صحارى» في نسخته الأولى يوم 4 أغسطس المقبل في مركز صحارى للتسوق، وستكون الفعالية عبارة عن جري داخلي بالدور الأرضي للمركز ويتضمن ثلاثة مسافات 8 كلم و4 كلم و1 كلم للأطفال، وسيتم قياس المسافة للدورة الواحدة وهي 1 كلم في الدور الأرضي.

وقال الدكتور ياسر عمر الدوخي مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية، إن الفعالية تنظم لأول مرة في مركز صحارى للتسوق، وتستهدف مختلف فئات المجتمع، مؤكداً أنه يحرص مجلس الشارقة الرياضي على التنوع في اختيار مواقع إقامة مختلفة الفعاليات الرياضية المجتمعية خلال الإجازات والفترة الصيفية.