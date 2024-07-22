أرقام «الإمارات» وبوجاتشار «الأفضل» في «طواف فرنسا» منذ 2019

عمرو عبيد (القاهرة)

اقتحم تادي بوجاتشار، قائمة «الأفضل بالقمصان الصفراء» التاريخية، بعد فوزه بلقب طواف فرنسا، حيث قفز عدة مراكز في القائمة ليحتل المرتبة السادسة حالياً، بإجمالي 40 جولة تمكن خلالها من الاحتفاظ بـ«القميص الأصفر»، الذي يُشير إلى قائد الترتيب العام الفائز بالسباق الفرنسي، وقفز بوجاتشار عدة مراكز بفضل إنجازه الكبير هذا الموسم، متجاوزاً أسماء عريقة تألقت في الحقب القديمة خلال عشرينيات وثلاثينيات وخمسينيات القرن الماضي، ويبدو قائد فريق الإمارات قريباً من تحطيم المزيد من الأرقام في السنوات المقبلة.

إذ أنه احتفظ بـ«القميص الأصفر» خلال تلك الـ40 جولة في 4 سباقات فقط، أعوام 2020 و2021 و2022 و2024، في حين يسبقه الفرنسي الراحل جاك أنكيتيل بارتداء القميص في 50 جولة، حصدها عبر 5 سباقات، بين 1957 و1964، أما صاحب المركز الرابع، البريطاني كريس فروم، فقد نجح في ذلك خلال 59 جولة بـ4 سباقات، كان آخرها عام 2017، بينما احتفظ الإسباني «العجوز» ميجيل إندوراين به طوال 60 جولة بـ5 سباقات، بين 1991 و1995، وهو ما يعني أن بوجاتشار يملك فرصة كبيرة لدخول «المثلث الذهبي»، بفارق 20 جولة فقط، خاصة مع سنه الصغير الذي يجاوز الـ25 عاماً!

وبجانب الإنجاز التاريخي، توهج فريق الإمارات هذا الموسم مثلما فعل قائده «الصاروخي» بوجاتشار، ليحقق أرقاماً فريدة من نوعها، مقارنة بآخر 5 نسخ من السباق الفرنسي، وتُوج «الإمارات للدراجات الهوائية» كأفضل فريق في طواف فرنسا 2024، محتفظاً بـ«الخلفية الصفراء لأرقامه»، وهي «العلامة المميزة» التي توضع على قمصان الفريق صاحب الريادة في تصنيف الفرق، واحتفظ بها «الإمارات» طوال 18 جولة متتالية، وهو رقم لم يتكرر على الإطلاق منذ سباق عام 2019، وكان الأقرب له هو رقم فريق «إينيوس جرينادير البريطاني» عام 2022، عندما احتفظ بتلك «العلامة الرقمية» عبر 17 جولة، مقابل 16 لفريق «البحرين ميريدا» عام 2021، ثم 15 جولة لفريق «جامبو فيسما الهولندي» في سباق العام الماضي، بينها 8 متتالية فقط.

وعلى الصعيد الفردي، لم يحتفظ أي درّاج بـ«القميص الأصفر» خلال الـ5 سباقات منذ عام 2019، عبر جولات أكثر مما فعل قائد فريق الإمارات، تادي بوجاتشار، هذا الموسم، حيث ارتداه النجم السلوفيني إجمالاً 19 مرة، بينها 18 جولة متتالية بدأها في الرابعة حتى نهاية السباق، في حين كان الدنماركي، يوناس فينجيجارد، الأقرب له بحصاد سباق الموسم الماضي، 2023، عندما ارتدى «الأصفر» عبر 16 جولة، جميعها متتالية، والطريف أن الرقم التالي كان لبوجاتشار نفسه عندما احتفظ بقميص «التصنيف العام» طوال 14 جولة متتالية في سباق 2021، بينما كرر الفرنسي جوليان ألافيليب هذا الرقم، 14 جولة، في نُسخة 2019، لكن 11 منها فقط كانت متتالية.