الاتحاد الروماني يعلن رحيل يوردانيسكو عن المنتخب

بودابست (د ب أ)

أعلن الاتحاد الروماني لكرة القدم، اليوم، أن إدوارد يوردانيسكو، المدير الفني للمنتخب لن يجدد تعاقده وسيرحل عن منصبه بعد أن قضى به عامين.

وتولى يوردانيسكو، نجل المدير الفني السابق أنجيل يوردانيسكو، المهمة مطلع عام 2022 وقاد الفريق للتأهل لأمم أوروبا «يورو 2024»، التي ودعها المنتخب الروماني بعد خسارته في دور الـ16 أمام المنتخب الهولندي.

وقال عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إنه يعتبر أن مهمته انتهت وأنه لن يجدد تعاقده الذي ينتهي يوم 31 يوليو.

وقال يوردانيسكو إنه يريد أن يقضي المزيد من الوقت مع عائلته، وشدد أنه رغم تلقيه عدة عروض لكنه لم يجر أي مفاوضات من أي نوع بشأن مستقبله.