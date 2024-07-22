نجاح كبير وأصداء واسعة لـ«كأس الإمارات العالمي» في المغرب

الرباط (وام)

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، حققت البطولة الثامنة لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية لموسم 2024، التي استضافتها المملكة المغربية الشقيقة، نجاحاً لافتا من كافة الجوانب التنظيمية والجماهيرية والإعلامية في ظل الإقبال الكبير على المشاركة بها.

وشهدت البطولة التي أقيمت بـ«المعهد الوطني للفرس» ولي العهد الأمير مولاي الحسن، بدار السلام في الرباط، على مدار يومي السبت والأحد الماضيين، مشاركة مميزة من الملاك والمربين في المملكة المغربية الشقيقة بلغت 170 خيلاً تعود إلى 42 مالكاً.

وحضر منافسات البطولة وتوج الخيول الفائزة، العصري سعيد الظاهري سفير الدولة لدى المملكة المغربية، ومحمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية.

وأحرزت اللقب الذهبي في بطولة المهرات «تيسير قطبية» لطاهر بيمزاغ، وجاءت في المركز الثاني ونالت الفضة «رائدة بوزنيقة» للمربط الملكي ببوزنيقة، فيما حصلت على اللقب البرونزي «راسيل إم أي» لمحمد العطواني.

وتوشحت «حكمة إم أي» لمحمد العطواني باللقب الذهبي للافراس، وحلت وصيفة ونالت اللقب الفضي «فلوديا دي لافون» لزينب الطاوسي، بينما نالت اللقب البرونزي «ويينا أي أيه» لمحمد العطواني.

وذهب اللقب الذهبي للأمهار إلى «سلسبيل بي إم» لمهدي بن الفقيه، وجاء ثانيا ونال اللقب الفضي «برج العرب إم أي» لمحمد العطواني، فيما حل في المركز الثالث ونال البرونز «وسيم الأصيل» لجامع الغزلاني.

وحصد «أيه بي بدر» لمحسن بوزوبع، اللقب الذهبي للفحول، تلاه في المركز الثاني ونال اللقب الفضي «ذا برينس أي ايه» لطاهر بيمزاغ، وحصل على اللقب البرونزي «مرسال الشقب» للمربط الملكي ببوزنيقة.

وأعرب محمد أحمد الحربي عن سعادته بنجاح بطولة المغرب والأصداء الواسعة التي تركتها لدى الملاك والمربين، مؤكداً أن البطولة تمثل إضافة مميزة لمسيرة الكأس التي تواصل دعمها الكبير للملاك والمربين ومرابط الخيل العربية في جميع قارات العالم، وفقاً لتوجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وأشاد الحربي بالمستوى الفني والتنظيمي للبطولة الثامنة، خاصة وأن المغرب من الدول التي تولي اهتماماً كبيراً لتربية وإنتاج الخيول العربية، فضلاً عن وجود تعاون كبير بين الإمارات والمملكة المغربية الشقيقة واتفاقيات وشراكات استراتيجية تهدف في مجملها لتطوير أنشطة الخيول العربية.

وأضاف أن النجاحات التي تحققها بطولات النسخة الأولى من كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية في مختلف البلدان تعكس المكانة الكبيرة لدولة الإمارات ودورها المحوري في رفعة شأن الخيول العربية والحفاظ على سلالاتها.