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الرياضة

منتخب «قفز الحواجز» يحقق نتائج إيجابية ببطولة «شارد الدولية»

منتخب «قفز الحواجز» يحقق نتائج إيجابية ببطولة «شارد الدولية»
22 يوليو 2024 20:44


لندن (وام)
حقق منتخب قفز الحواجز، نتائج إيجابية في بطولة «شارد الدولية» فئة النجمة والثلاث نجوم، التي اختتمت أمس في العاصمة البريطانية لندن، ضمن معسكره الحالي في آخر محطات الاستعداد قبل المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024».
ويقام معسكر الإعداد في لندن بدعم ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس اسطبلات الشراع.
وحقق الفارس عبدالله المري المركز الرابع في شوط الجائزة الكبرى فئة الثلاث نجوم على حواجز تم تصميمها بارتفاع 155 سم، وفاز الفارس علي الكربي بالمركز السادس في الشوط الرئيس المؤهل للجائزة الكبرى فئة الثلاث نجوم على حواجز تم تصميمها بارتفاع 145 سم، وعمر المرزوقي بالمركز السابع في الشوط الرئيس فئة الثلاث نجوم المؤهل للجائزة الكبرى على حواجز تم تصميمها بارتفاع 150 سم.
وغادر فرسان المنتخب إلى باريس لتفعيل البطاقات الأولمبية الخاصة بالمشاركين، ومن ثم العودة إلى لندن لاستكمال الاستعدادات المقررة خلال الأسبوع القادم قبل التوجه مجدداً إلى باريس استعداداً لخوض المنافسات مطلع الشهر المقبل ببطولة الفرق.
وأكد محمد الناخي مدير لجنة قفز الحواجز في اتحاد الفروسية والسباق، أن المنتخب دخل مرحلة العد التنازلي لخوض منافسات الأولمبياد، بعد تنفيذ الفترة الأخيرة من برنامج الإعداد وفق خطة الجهاز الفني للوصول بالخيول إلى أعلى مستوياتها من خلال المشاركة في بطولات لفئات مختلفة، وواحدة لفئة الخمس نجوم.

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