هل يكون رافينيا ضحية ويليامز في برشلونة؟



أنور إبراهيم (القاهرة)

يتقدم برشلونة بخطى حثيثة في مفاوضاته الخاصة بضم الجناح الأيسر الدولي نيكو ويليامزلاعب أتليتك بلباوو منتخب «لاروخا»، الذي تألق في بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو2024» الأخيرة التي أقيمت في ألمانيا وفازالإسبان بكأسها بعد انتزاع اللقب من بين أنياب منتخب «الأسود الثلاثة» الإنجليزي.

ويجذب ويليامزفي الوقت نفسه اهتمام أندية أوروبية أخرى، منها أرسنال وتشيلسي وباريس سان جيرمان الذي يرى فيه خير بديل لتعويض رحيل كيليان مبابي، غير أن برشلونة يتفوق على الجميع لأن اللاعب نفسه يرغب في اللعب للبارسا، ورفض عرضاً شفهياً مغرياً من تشيلسي الذي وعد منحه ضعف راتبه أوثلاثة أمثاله.

ولأن برشلونة يستهدف القتال على كل الجبهات من أجل حصد الألقاب والبطولات في الموسم الجديد، فإنه يسعى لتدعيم صفوفه وخاصة خط هجومه بنجوم جدد، ويضع ويليامزرقم واحد في حساباته.

ويتضمن عقد الجناح الدولي الإسباني شرطاً جزائياً 58 مليون يورو. ولما كان الوضع المالي والإقتصادي لبرشلونة لايسمح بدفع هذا المبلغ، أكدت مصادرصحفية إسبانية قريبة من «الكتالوني»، إن «البلاوجرانا»على استعداد للإستدانة من أجل إتمام هذه الصفقة، وأيضاً السعي لضم الإسباني الدولي الآخرداني أولمو لاعب لايبزج الألماني.

وأوضحت المصادر نفسها إن البارسا يفكر في التضحية بالجناح البرازيلي رافينيا ببيعه لكي ينجح في إتمام صفقة ويليامز. وإذا كان برشلونة إتفق مع اللاعب على جزء كبيرمن الشروط والمطالب الشخصية، فإنه لايزال يتعين عليه إقناع إدارة بلباو الذي يريد الإحتفاظ باللاعب الذي ينتهي عقده في صيف 2027.

وكان ديكو المديرالرياضي لبرشلونة اجتمع مع فيليكس تاينتا وكيل أعمال ويليامز في الأسبوع الماضي بهدف إنهاء التفاصيل الأخيرة فيما يتعلق بالمطالب الشخصية للاعب، الذي يعتبره برشلونة أولوية أولى له في صفقات هذا الصيف.

ومن المقررعقد اجتماع آخربين ديكو ووكيل ويليامزهذا الأسبوع من أجل الحصول على الضوء الأخضرالنهائي بالموافقة الكاملة على الشروط الشخصية. ويجهزديكو بعض النقاط التي يتحدث فيها خلال هذا الاجتماع، وتتعلق بمدة العقد «5 سنوات» والراتب السنوي والمتغيرات الأخرى.