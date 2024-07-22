كومباني: البيع والشراء ليست وظيفتي في البايرن!!



روتاخ إيجرن (د ب أ)

رفض البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، التعليق على مستقبل بعض لاعبي الفريق، وذلك بعد تصريحات من جانب أولي هونيس، الرئيس الفخري للنادي، والتي أكد فيها أن النادي سيبيع بعض اللاعبين قبل نهاية فترة الانتقالات.

وقال كومباني في مؤتمر صحفي مع بداية معسكر خارج بافاريا مدته ثلاثة أيام: «الأسماء ليست جزءا من تفكيري». وواجه المدرب البلجيكي تساؤلات حول مستقبل لاعب الوسط ليون جوريتسكا وسيرجي جنابري، بالإضافة لجوشوا كيميتش الذي يلعب في مركزي الظهير ولاعب الوسط.

وقال كومباني مخاطبا أحد الصحفيين: «لقد سألتني عن البيع والشراء. هذه ليست وظيفتي». وأنفق بايرن ميونخ ما يقرب من 125 مليون يورو (136 مليون دولار) على لاعبين جدد بعد التعاقد مع المدافع الياباني هيروكي إيتو ولاعب الوسط البرتغالي جواو بالينيا والمهاجم الفرنسي مايكل أوليسي. وسيمثل ذلك تأثيرا على هيكل الفريق لكن كومباني أكد أنه لن يتعامل مع ذلك الأمر. من المستحيل أن أفعل ذلك». وأضاف كومباني: «لم أعقد مؤتمرا صحفيا للحديث عن ما قاله أولي هونيس، لدي احترام كبير له لكن وظيفتي هي التركيز في عملي مع الفريق».

وسيكون لدى خليفة المدرب توماس توخيل 27 لاعبا في المعسكر المقام في روتاخ إيجرن، فيما سينضم اللاعبون الذين شاركوا في أمم أوروبا وكوبا أمريكا في وقت لاحق. وأوضح كومباني أن القائمة لن تكون مكتملة حتى حينما يسافر بايرن إلى كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل.

وتتضمن قائمة اللاعبين الغائبين كل من هاري كين من المنتخب الإنجليزي الذي وصل إلى النهائي، والثنائي الفرنسي كينجسلي كومان ودايوت أوباميكانو (وصلا إلى قبل النهائي) والكندي ألفونسو دايفيز الذي وصل مع منتخب بلاده لقبل نهائي كوبا أمريكا.