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الرياضة

بوجاتشار يُهدد كافينديش: «أنا قادم»!

بوجاتشار يُهدد كافينديش: «أنا قادم»!
23 يوليو 2024 00:48

أبوظبي (الاتحاد)

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بدا الدراج السلوفيني تادي بوجاتشار، قائد فريق الإمارات للدراجات، والمتوج بلقب «طواف فرنسا» في نسخته الـ 111، عازماً على الاستمرار في مطاردة الأرقام القياسية، في أعقاب احتفاله باللقب الثالث في تاريخه بعد نسختي 2020 و2021، ليصبح أول درّاج منذ الراحل الإيطالي ماركو بانتاني عام 1998 يحقق «ثنائية تاريخية»، بفوزه بطوافي إيطاليا «جيرو» في العام ذاته.
وعبر بوجاتشار عن سعادته بالتتويج بلقب «طواف فرنسا 2024»، وقال: «سعيد للغاية، لا أستطيع وصف مدى سعادتي بعد عامين صعبين في سباق فرنسا للدراجات، دائماً ما كانت هناك بعض الأخطاء، وفي هذا العام، كل شيء سار على ما يرام». وأضاف الدراج السلوفيني: «مارك كافينديش، ها أنا قادم»، في إشارة إلى تحقيق الأخير الرقم القياسي بعدد الانتصارات بـ35، علماً بأن السلوفيني حقق 17 فوزاً.
واحتفظ قائد فريق الإمارات بالقميص الأصفر المخصص لمتصدر الترتيب منذ فوزه بالمرحلة الرابعة، ثمّ الـ14 والـ15، قبل أن يُحقق الفوز في المراحل الثلاث الأخيرة، ليرفع رصيده إلى 17 فوزاً في مشاركته الخامسة في الطواف «3 مراحل عام 2020، ومثلها في عام 2022.. ومرحلتان في 2021، ومثلهما في 2023».
وبهذا الانتصار الذي تحقق، بعد اكتفائه بـ «الوصافة» في النسختين الماضيتين خلف فينجارد، تحضر بوجاتشار بأفضل طريقة لخوض الألعاب الأولمبية المقامة أيضاً في فرنسا، وتحديداً العاصمة باريس بين 26 يوليو و11 أغسطس، على أمل تحقيق نتيجة أفضل من طوكيو 2020، حين نال البرونزية في سباق الطرقات.

فريق الإمارات للدراجات
تادي بوجاتشار
طواف فرنسا
مارك كافينديش
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