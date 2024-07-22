الأولمبياد.. رسالة سلام من باريس إلى العالم



باريس (د ب أ)

دعا الرياضيون الأولمبيون إلى السلام، اليوم خلال افتتاح جدارية الهدنة الأولمبية قبل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس. وقال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية للرياضيين: «أنتم سفراء السلام في وقتنا الحالي، أنتم أيها الرياضيون ستظهرون لنا كيف يمكن للعالم أن يصبح إذا عشنا معا وفقا للروح الأولمبية للتعايش السلمي».

وتابع باخ: «ستتنافسون بشراسة مع بعضكم البعض وفي الوقت ذاته ستعيشون بسلام معا تحت سقف واحد هنا في القرية الأولمبية، أنتم تحترمون نفس القواعد والأهم من ذلك تحترمون بعضكم البعض، بهذه الطريقة تبعثون برسالة السلام من باريس إلى العالم».

وأوضح: «ربما تكون تلك الدعوة ملهمة للقادة السياسيين في العالم من أجل اتخاذ إجراء من أجل السلام». وتتواجد جدارية الهدنة الأولمبية في القرى الأولمبية منذ دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في تورينو الإيطالية عام 2006، وموقع عليها من جانب آلاف الرياضيين.

وكانت جدارية الهدنة الأولمبية موجودة في الأولمبياد القديم في اليونان للسماح بالمرور الآمن للرياضيين والمتفرجين. وتم إعادة تشكيلها مجددا في فترة التسعينات مع أول هدنة أولمبية أقرتها الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1993 تحت شعار «بناء عالم مسالم وأفضل من خلال الرياضة والمثل الأولمبي الأعلى»، فيما تم إقرار الهدنة الأولمبية بخصوص دورة باريس في نوفمبر الماضي.