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الرياضة

«السماوي» يكسب «الودية الثالثة» برباعية

«السماوي» يكسب «الودية الثالثة» برباعية
23 يوليو 2024 10:30

معتصم عبدالله (أبوظبي)
تغلب بني ياس على مضيفه يدينستوف يوزيتش، أحد أندية دوري الدرجة الأولى الصربي، برباعية نظيفة في الودية التي جمعت الفريقين، ضمن برنامج معسكر «السماوي» الإعدادي في صربيا، والذي يستمر حتى مطلع أغسطس المقبل، تأهباً لانطلاق الموسم الجديد.
وأنهى «السماوي» الشوط الأول متقدماً بهدفي المالي يوسف نياكاتيه، والأرجنتيني خوان بوزا «بيبي» الذي أحتفل بباكورة أهدافه مع فريقه الجديد، قبل يسجل بني ياس هدفين في الشوط الثاني بوساطة نياكاتيه وأبوبكر سيسيه.
وشهدت التشكيلة الأساسية لبني ياس مشاركة مجموعة من العناصر الجديدة ضمن قائمة «السماوي» للموسم الجديد، وضمت إلى جانب الأرجنتيني «بيبي»، المدافع المقيم ايساك تشيبانجو المنتقل من النصر، والدولي الروماني اندريه بوركا، وفهد بدر المنتقل حديثاً من نادي الإمارات على سبيل الإعارة.
ومثلت المواجهة أمام يدينستوف يوزيتش، الودية الثالثة في برنامج إعداد «السماوي» في معسكر صربيا بعد تفوقه في المباراة الأولى على تاكوفو الصربي 4-0، قبل التعادل السلبي أمام سلوبودا أوزيتشي في الودية الثانية، فيما ستكون مباراته الرابعة مع كارميوتيسا القبرصي 26 يوليو، ويختتم ودياته في معسكره الخارجي يوم 31 يوليو ويتحدد طرفها لاحقاً، على أن تعود البعثة إلى أبوظبي يوم 1 أغسطس المقبل.

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