شهريار يدعم قوة «النمور» الهجومية

فيصل النقبي (أبوظبي)

تعاقدت إدارة كلباء مع المهاجم الدولي الإيراني شهريار موجانلو (29 عاماً) مهاجم سباهان لمدة موسمين، وذلك ضمن سياستها لتدعيم الفريق الأول، استعداداً للموسم الجديد، ومسابقة دوري أدنوك للمحترفين.

وتم توقيع العقد بمقر النادي، بحضور محمد اليماحي رئيس مجلس إدارة نادي كلباء لكرة القدم ووكيل أعمال اللاعب، حيث أكد اليماحي أن اللاعب إضافة حقيقية لخط هجوم الفريق، وأنه سيكون أحد الركائز الأساسية فيه.

ولعب شهريار بالدوري الإيراني 27 مباراة، وسجل 16 هدفاً، وصنع هدفاً واحداً، كما أنه لعب لمنتخبه الوطني، وسجل العديد من الأهداف الدولية.

وسيلتحق اللاعب قريباً بمعسكر الفريق الخارجي في سلوفيينا، وذلك من أجل التأقلم مع عناصر الفريق فيما تبقى من وقت لنهاية المعسكر.