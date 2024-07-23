خورفكان ينتصر في «التجربة الثانية» بالأربعة

فيصل النقبي (أبوظبي)

خاض خورفكان تجربته الإعدادية الثانية في معسكره الخارجي المقام في صربيا، حيث استطاع تحقيق الفوز على فريق إي إم تي الصربي بنتيجة 4-1، وذلك على ملاعب الاتحاد الصربي في بلجراد.

سجل أهداف خورفكان، برايان راميريز «هدفين» وفاروق محمد وماتيوس أوليفيرا، ودفع المدرب الروماني دانييل إيسايلا بالعديد من لاعبيه، خلال المباراة على مدار الشوطين، حيث قام بتجربة عدد كبير منهم، خاصة أن اللقاء الأول للفريق لم يكتمل بسبب تساقط الأمطار قبل عدة أيام، لذلك كان هذا اللقاء مهماً للغاية للمدرب لتثبيت طريقته الفنية في الملعب.

شهد اللقاء الدكتور عمار علاي النقبي، رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان لكرة القدم، ونايف المنصوري عضو مجلس الإدارة، والتقى الرئيس مع المدرب واللاعبين، وحثهم على مضاعفة الجهود من أجل الإعداد الجيد والأمثل لمنافسات الموسم الجديد.

من جهة أخرى، اقتربت إدارة النادي من الإعلان عن صفقة جديدة للأجنبي الخامس المهاجم، حيث سيتم الإعلان عنه فور اكتمال الصفقة، ووصول البطاقة الدولية للاعب، حيث يُكمل أجانب الفريق الخمسة، بعد ضم المدافع الكوري الجنوبي كون كيونج لاعب شباب الأهلي السابق.