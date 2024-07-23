دبا يدشن تحضيرات الموسم الجديد

فيصل النقبي (أبوظبي)

دشن فريق دبا، المرحلة الأولى من تحضيرات الموسم الجديد، استعداداً لدوري الدرجة الأولى، حيث أجرى مرانه الأول، بحضور عبدالله علي الظنحاني، نائب الرئيس، رئيس اللجنة الفنية، وأعضاء مجلس الإدارة والجهاز الفني بقيادة الدكتور عبدالله مسفر وجميع اللاعبين.

‏وتستمر تحضيرات الفريق، خلال الفترة القادمة، حتى موعد السفر إلى المعسكر الخارجي، ومن ثم أداء عدد من المباريات الودية قبل انطلاق تصفيات كأس رئيس الدولة.

‏من جهة أخرى، جددت الإدارة عقود اللاعبين، خالد عبدالله والمدافع البرازيلي بيدرو، وتعاقدت مع المهاجم البرازيلي دياجو كوستا، ومواطنه فابريسيو لدعم الفريق هذا الموسم.