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الرياضة

ميسي وسواريز يغيبان عن مباراة كل النجوم

ميسي وسواريز يغيبان عن مباراة كل النجوم
23 يوليو 2024 12:07


ميامي (أ ف ب)
يغيب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وزميله في فريق إنتر ميامي الأوروجوياني لويس سواريز عن مباراة كل النجوم «أول ستار» في الدوري الأميركي لكرة القدم المقررة غداً الأربعاء بسبب الإصابة، بحسب ما أعلنت رابطة الدوري والفريق.
ولم يكن ميسي وسواريز مدرجين على القائمة المحدثة لرابطة الدوري للمباراة ضد تشكيلة من نجوم الدوري المكسيكي المقررة في كولومبوس في ولاية أوهايو.
وكشف إنتر ميامي بأن ميسي لا يزال يعاني من إصابة في كاحله تعرض لها خلال نهائي كوبا أميركا ضد كولومبيا وأبعدته عن المباراتين الأخيرتين لفريقه، وقال في بيان: «سيغيب ميسي عن مباراة كل النجوم بسبب إصابة في الكاحل، بينما يغيب لويس سواريس بسبب أوجاع في الركبة».
وسيتم تحديد مدى توفر ميسي وسواريس من خلال «عملية التعافي اليومية»، بحسب بيان الفريق.
وكانت المباراة فرصة أمام ميسي (37 عاماً) للمشاركة في هذه المباراة التقليدية للمرة الأولى منذ انتقاله إلى ميامي الصيف الماضي.
قاد ميسي الحائز على جائزة الكرة الذهبية 8 مرات، والذي ساهم بتتويج الأرجنتين بطلة للعالم في مونديال قطر 2022، فريق ميامي إلى الفوز بكأس الرابطتين (الأميركية والمكسيكية) وهي بطولة تجمع بين أندية الولايات المتحدة والمكسيك.
وسيتم تحديد مدى توفر ميسي وسواريس من خلال «عملية التعافي اليومية» وفقاً لبيان الفريق. 

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