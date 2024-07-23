جوندوجان على أعتاب الرحيل!



أنور إبراهيم (القاهرة)

اقترب نجم خط الوسط الألماني ألكاي جوندوجان «33 عاماً» لاعب برشلونة من الرحيل، إذ كشفت شبكة «إسبورت 3» النقاب أن اللاعب يدرس حالياً عرضاً مغرياً من نادي السد القطري، مدته 3 سنوات، وينتهي عقد جوندوجان مع برشلونة بعد عام واحد، وإن كان يتضمن خياراً بسنة إضافية.

وأبلى جوندوجان، القادم من مانشستر سيتي، بلاءً حسناً مع «البلاوجرانا» وكان أحد أفضل اللاعبين في الموسم المنتهي، خاصة في ظل الغيابات المتكررة لبيدري والهولندي فرينكي دي يونج، وامتاز بحسن القيادة لخط وسط الفريق، وبتمريراته الحاسمة ورؤيته الجيدة للملعب، علاوة على أنه كان منتظماً في المشاركة أساسياً في المباريات، باستثناء فترات إصابته القليلة.

ووصل جوندوجان إلى كتالونيا الموسم الماضي في صفقة «مجانية» بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي.

وربطت بعض المصادر الصحفية الإسبانية، بين هذا التطورالمفاجئ والمحتمل في مستقبل جوندوجان، وبين ما قاله الألماني هانسي فليك المدير الفني الجديد في الأسبوع الماضي، ومفاده أنه سيقلل اعتماده على جوندوجان في الموسم الجديد، لأنه يريد تطوير وتحسين نظام اللعب وزيادة كثافته، مشيراً إلى أن رحيل قائد منتخب «الماكينات الألمانية» يسهم كثيراً في تحقيق ذلك، كما يمثل حلاً للمشكلات المالية التي يواجهها النادي، والمرتبطة بـ «سقف الرواتب»، ولكن يبدو أن فليك تجاهل تماماً التأثير الكبيرلجوندوجان على لعب الفريق.

بدأ إلكاي جوندوجان، المولود في 24 أكتوبر1990، مسيرته الاحترافية في بوخوم موسم 2008-2009، ومنه إلى نورنبرج 2009-2012، ثم انتقل إلى بروسيا دورتموند لخمسة مواسم من 2011 إلى 2016، حيث لعب 105 مباريات وسجل عشرة أهداف، ثم شد الرحال إلى إنجلترا ليلعب للسيتي حتى 2023، ويسجل 44 هدفاً في 188 مباراة، وأخيراً استقر في برشلونة في صيف 2023.

ولعب جوندوجان لمنتخبات الشباب الألمانية تحت 18 و19و20و21، وانضم إلى «المانشافت» في 2011.