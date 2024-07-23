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الرياضة

«ألعاب القوى البارالمبي» يستعد في تركيا لمنافسات «باريس 2024»

«ألعاب القوى البارالمبي» يستعد في تركيا لمنافسات «باريس 2024»
23 يوليو 2024 14:00

 
دبي (وام)
يقيم منتخبنا الوطني لألعاب القوى البارالمبية، معسكر إعداد تحضيري بمدينة بولو التركية، يستمر حتى 17 أغسطس المقبل، استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024».

وتشارك اللجنة البارالمبية الوطنية في منافسات 5 ألعاب، بدورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024»، هي ألعاب القوى، ورفعات القوة، والرماية، والدراجات، والجودو.
وتقام منافسات الدورة خلال الفترة من 28 أغسطس إلى 8 سبتمبر المقبلين، بمشاركة أكثر من عشرة آلاف لاعب ولاعبة يمثلون أكثر من مئة دولة. وتضم تشكيلة المنتخب 5 لاعبين، تتنوع تدريباتهم خلال المعسكر التحضيري ما بين تمرينات للمضمار وأخرى للميدان، لاستغلال فترة المعسكر بالكامل في الإعداد للدورة، حيث تضع الأجهزة الفنية والإدارية لمساتها الأخيرة قبل المنافسات.

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وأكد صالح الرياحي المدير الفني للجنة البارالمبية الوطنية على الأثر الإيجابي من إقامة هذا المعسكر الخارجي على لاعبي منتخب ألعاب القوى في هذا التوقيت المهم وقبل خوض غمار منافسات الأولمبياد.

ألعاب القوى
الألعاب البارالمبية
دورة الألعاب البارالمبية
منتخب ألعاب القوى
أصحاب الهمم
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