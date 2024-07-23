«ريبلز رومانس» يبحث عن جوهرة منتصف الطريق



عصام السيد (أبوظبي)

يسعي الرحال العالمي «ريبلز رومانس» لجودلفين، الفائز خمس مرات بالسباقات المصنفة، إيجاد فرصة التنافس على أعلى مستوى وتحقيق المجد في بريطانيا للمرة الأولى بسباق الكينج جورج السادس والملكة إليزابيث ستيكس في أسكوت يوم السبت المقبل هذا الشهر، حيث يواجه نخبة من الخيول متضمنة «اوجست رودين»، و«دبي اونر»، و«بلو ستوكنج».

أثبت سباق الكينج جورج السادس والملكة إليزابيث ستيكس، مكانته كجوهرة منتصف الصيف في تاج المسافات المتوسطة، وشهد صفوة الخيول من الجيل الكلاسيكي في سن ثلاث سنوات، ينافسون الخيول الأكبر سناً في ملحمية منذ تدشينه عام 1951، ويوصف السباق بأنه «سباق القرن».

وشارك «ريبلز رومانس» بإشراف شارلي ابلبي في بريطانيا مرة واحدة فقط منذ يوليو 2022، ولكنه كان من بين 19 خيلاً تم تأكيدها للمشاركة في السباق الكبير في آسكوت 27 يوليو الحلي جنباً إلى جنب مع وأوجست رودين بطل برينس أوف ويلز ستيكس، و«أيسل أوف جورا» بطل هاردويك ستيكس.

وحقق «ريبلز رومانس» البالغ من العمر ستة أعوام، والذي يتدرب على يد تشارلي أبلبي، خمسة انتصارات على أعلى مستوى في ألمانيا (مرتين)، والولايات المتحدة، ودبي، ومؤخراً في هونج كونج عندما فاز بكأس الأبطال آند شاتر في شاتين في مايو.

الجدير بالذكر أن «ريبلز رومانس» حضر إلى دبي في خريف مسيرته بعمر السنتين للمنافسة في سباقات تحضيرية لديربي الإمارات، لقد قام بكل شيء على الوجه الصحيح ولحسن الحظ فاز بديربي الإمارات، لكنه للأسف كان ضعيفاً جداً في موسم الثلاث سنوات، وتمت إعادته في ذلك الشتاء وتجريبه مرة أخرى على الأرضية الرملية، لكن سجله على هذه الأرضية ليس الأفضل، لذا سرعان ما تم تحويله إلى المسار العشبي.

