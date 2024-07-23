الجودو والسباحة يفتتحان مشاركة الإمارات في «أولمبياد باريس»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

يقص منتخبا الجودو والسباحة، شريط المشاركة الإماراتية المرتقبة في النسخة الـ33 من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس، خلال الفترة من 26 يوليو الحالي إلى 11 أغسطس المقبل بمشاركة 10500 رياضي من 200 لجنة أولمبية وطنية يتنافسون في 32 رياضة، من خلال 329 مسابقة تقام منافساتها على 35 منشأة رياضية.

ويدشن منتخبا الجودو والسباحة على التوالي، الأحد المقبل، مشاركات الإمارات في «أولمبياد باريس 2024»، حيث تضم بعثة الإمارات 14 رياضياً ورياضية يشاركون في 5 ألعاب، تشمل الفروسية، والجودو، والدراجات، والسباحة، وألعاب القوى.

ويستهل الثنائي نارمند بيان في وزن تحت 66 كجم، واللاعبة بشيرات خوردي في منافسات السيدات للوزن الخفيف تحت 52 كجم، المشاركة الإماراتية في منافسات «الجودو» الأحد المقبل، على أن يتواصل ظهور لاعبي منتخب الإمارات ممثلين في طلال شفيلي في وزن تحت 81 كجم «الثلاثاء 30 يوليو»، وأرام جريجوريان في وزن تحت 90 كجم «الأربعاء 31 يوليو»، وظافر آرام في وزن تحت 100 كجم «الخميس 1 أغسطس»، وعمر معروف في وزن فوق 100 كجم «الجمعة 2 أغسطس».

في المقابل، تفتتح السبّاحة مها عبدالله الشحي مشوار المشاركة الإماراتية في سباق 200 متر حرة الأحد المقبل، فيما يشارك السبّاح يوسف راشد المطروشي بسباق 100 متر حرة المقرر الثلاثاء 30 يوليو الجاري.

وتنطلق مشاركة منتخبنا الوطني للفروسية في مسابقة قفز الحواجز ضمن الأولمبياد يوم الخميس مطلع أغسطس المقبل، ويضم المنتخب الخماسي عبدالله حميد المهيري، وعبدالله المري، وعمر المرزوقي، وعلي الكربي، وسالم السويدي، على أن يتم اختيار 4 منهم من قبل الطاقم الفني للمنتخب للمشاركة بصورة نهائية.

وتظهر مريم محمد الفارسي عداءة منتخبنا الوطني بسباق 100 متر، ضمن منافسات ألعاب القوى، يوم الجمعة 2 أغسطس المقبل، يعقبها الظهور المنتظر لصفية الصايغ لاعبة منتخبنا الوطني للدراجات، والتي تعد أول رياضية إماراتية تتأهل للألعاب الأولمبية في لعبة الدراجات، في «سباق الطريق»، والمقرر الأحد 4 أغسطس المقبل.

المخطط الزمني لانطلاق المشاركة الإماراتية في «الأولمبياد»:

الأحد 28 يوليو: نارمند بيان وبشيرات خوردي «الجودو»

الأحد 28 يوليو: مها عبدالله الشحي سباق 200 «السباحة»

الخميس 1 أغسطس: منتخبنا الوطني للفروسية «قفز الحواجز»

الجمعة 2 أغسطس: مريم الفارسي سباق 100 متر «ألعاب القوى»

الأحد 4 أغسطس: صفية الصايغ «سباق الطريق للدراجات»