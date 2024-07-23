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الرياضة

170 مشاركاً في معسكر أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية

170 مشاركاً في معسكر أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية
23 يوليو 2024 15:30

أبوظبي (وام)
أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية انضمام 170 مشاركاً ومشاركة إلى فعاليات المعسكر الصيفي، الذي يستمر حتى 25 يوليو الجاري بتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات.
ويتضمن المعسكر العديد من البرامج الرياضية والتعليمية والمجتمعية، التي تسهم في تحقيق أهدافه في اكتشاف مواهب الناشئات والناشئين للبنات من عمر 3 سنوات إلى 12 سنة، والأولاد من عمر 3 سنوات إلى 10 سنوات.
وأكد عبدالله التميمي، ممثل أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، أن المعسكر يتضمن مجموعة متنوعة من الرياضات والفعاليات، تشمل كرة السلة وكرة الطائرة والفنون القتالية ورياضات الدفاع عن النفس، إضافة إلى ورش العمل المتخصصة والتعليمية، وفق أفضل الممارسات، بإشراف كوادر مؤهلة من المدربات والمدربين.
وأثنى التميمي على التجاوب الكبير من أولياء الأمور مع فكرة المعسكر وأهدافه في توفير البرامج الرياضية والتفاعلية، وتحقيق التواصل المجتمعي بين المشاركين في الأعمار المختلفة، وتطوير مهاراتهم، والارتقاء بقدراتهم من خلال سلسلة من الأنشطة المميزة، واستغلال أوقات فراغهم في العطلة الصيفية في أجواء عائلية محفزة للإبداع واكتشاف المواهب، بإشراف فريق العمل من الأكاديمية.

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