دعوى قضائية ضد «فيفا» بتهمة إساءة استغلال سلطاته!

لندن (د ب أ)

تقدمت روابط الدوريات الأوروبية والقسم الأوروبي بالاتحاد الدولي للاعبين المحترفين «فيفبرو» بدعوى قضائية ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بتهمة إساءة استغلال وضعه المهيمن، حيث إن الاتحاد الدولي متهم باتخاذ «قرارات أحادية الجانب» فيما يتعلق بأجندة المباريات الدولية والتي أصبحت حالياً «مشبعة للغاية» في شكوى مشتركة إلى المفوضية الأوروبية.

وذكر ت الروابط والاتحادات أن سلوك «فيفا» أضر بالرغبة الاقتصادية للدوريات الوطنية ورفاهية اللاعبين، وأشارت إلى أن دور الفيفا كجهة تنظيمية ومنظمة للمنافسات يشكل تضارباً في المصالح.

اتهم «فيفا» بالفشل في التشاور بشأن التغييرات الأخيرة في أجندة المباريات، مثل إدخال بطولة كأس العالم للأندية المكونة من 32 فريقاً.

وذكر بيان مشترك للروابط والاتحادات: «أجندة المباريات الدولية مشبعة للغاية وأصبحت غير مستدامة للروابط الوطنية وتمثل خطراً على صحة اللاعبين، وقرارات فيفا في السنوات الأخيرة كانت تصب دائماً في مصلحة بطولاته ومصالحه التجارية الخاصة، وتتجاهل مسؤولياته كجهة حاكمة، وأضرت بالمصالح الاقتصادية للروابط الوطنية ورفاهية اللاعبين».

وأضاف البيان: «الروابط الوطنية واتحادات اللاعبين، التي تمثل رغبات كل الأندية واللاعبين على المستوى المحلي، وتنظم علاقات العمل من خلال حلول يتم الاتفاق عليها بشكل جماعي، لا يمكنها أن توافق على تحديد اللوائح العالمية من جانب واحد، والإجراء القانوني هو حالياً الخطوة المسؤولة الوحيدة للروابط الأوروبية واتحادات اللاعبين لحماية كرة القدم ونظامها البيئي وقوتها العاملة من قرارات فيفا التي تصدر من جانب واحد».