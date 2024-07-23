«الفجيرة للرياضات البحرية» في لاتفيا للمشاركة بـ«زوارق فورمولا المستقبل»

الفجيرة (الاتحاد)

وصلت بعثة نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية إلى العاصمة اللاتفية ريجا، استعداداً للمشاركة في بطولة العالم للزوارق السريعة «فورمولا المستقبل» للناشئين التي تنطلق غداً الأربعاء وتستمر حتى يوم الأحد المقبل، بمشاركة عدد من المتسابقين والمتسابقات يمثلون منتخبات وفرق من 12 دولة، يتقدمها الفجيرة الفريق العربي والشرق أوسطي الوحيد في البطولة العالمية.

واستقبل الوفد، سالم محمد عبدالله الشويهي القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات في ريجا، والذي حرص على الترحيب بالوفد ناقلاً تحيات حنان خلفان عبيد المدحاني العليلي سفيرة الدولة لدى جمهورية لاتفيا، وجميع أفراد طاقم السفارة، متمنياً للفريق طيب الإقامة والتوفيق في المنافسات.

وأشاد أحمد إبراهيم محمد البلوشي، مدير عام نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية ورئيس الوفد، بحفاوة الاستقبال والاهتمام الكبير الذي حظي به الوفد من قبل سفارة الدولة لدى جمهورية لاتفيا، موجهاً الشكر إلى السفيرة والقائم بالأعمال وطاقم السفارة، مؤكداً أن هذا الاهتمام يمثل الدافع الأكيد لعناصر الفريق، والتي تخوض المنافسات بداية من الغد، بعدما أكملوا التحضيرات للمشاركة العالمية.

ويضم وفد نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، المشارك في الحدث العالمي للمرة الأولى في تاريخ الرياضات البحرية في دولة الإمارات، متسابقة صاعدة هي البطلة لجين محمد حمدان الطنيجي، إلى جانب زملائها في الفريق وهم 10 متسابقين هم، أحمد راشد الكعبي، سلطان فهد النقبي، عبدالله راشد الكعبي، محمد ناصر السماحي، أحمد فهد النقبي، محمد فيصل ميرزا، سيف سالم الكندي، محمد علي اليماحي، عيسى سعيد الزيودي، وأحمد سعيد الزيودي، بالإضافة إلى الجهاز الفني والإداري.