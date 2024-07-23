محمد الشرقي يزور «الفجيرة للفنون القتالية» ويُكرم «أجيال المستقبل»

الفجيرة (وام)

أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة أهمية دور الأندية والمؤسسات الرياضية في استقطاب الشباب ونشر ثقافة الرياضة بمختلف أنواعها، مُشيراً إلى اهتمام صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بالقطاع الرياضي في الإمارة، وتوفير مُمكنات دعمه لركائز التنمية الشاملة بالدولة.

وأشاد سموه خلال زيارته لنادي الفجيرة للفنون القتالية للاطلاع على سير النسخة الخامسة من برنامج «أجيال المستقبل» بجهود النادي في تشجيع الناشئة والشباب على المشاركة في هذا البرنامج وتنمية مهاراتهم في مختلف رياضات الفنون القتالية.

وكرّم سموه، أولياء أمور المنتسبين في برنامج أجيال المستقبل، مثمّناً حرصهم على استثمار أوقات أبنائهم في ممارسة الألعاب القتالية التي تسهم في تعزيز وعيهم ونشاطهم الرياضي. يأتي برنامج «أجيال المستقبل» ضمن مجموعة من المبادرات والمشاريع التربوية والرياضية التي ينظمها نادي الفجيرة للفنون القتالية برعاية سمو ولي عهد الفجيرة بهدف دعم الرياضيين من الناشئة والشباب وتطوير قدراتهم، عبر توفير بيئة رياضية ملائمة لاكتشاف مواهبهم وصقلها في مختلف الفنون القتالية.

رافق سموه خلال الزيارة الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، ونادر أبو شاويش مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية.