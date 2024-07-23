وافية المعمري تحرز فضية بطولة العين «100 سنة شطرنج»



العين (الاتحاد)



أحرزت اللاعبة وافية درويش المعمري الميدالية الفضية، ضمن منافسات بطولة «العين 100 سنة شطرنج»، متفوقة على عددٍ من الأساتذة الدوليين، وحقق الدولي الفلبيني تشيران بارتولاتا الميدالية الذهبية، وجاء الأستاذ الدولي المصري مارك ياسر ثالثاً، وحصدت زينب درويش المعمري المركز الرابع وجائزة أفضل لاعبة.

وفاز عبدالله يونس الخميري بلقب أفضل لاعب، وأحمد يونس الخميري وشيخة ناصر الشامسي بجائزة أفضل ناشئ وناشئة تحت 14 سنة، وسعيد ناصر الشامسي وفاطمة ناصر الشامسي بجائزة أفضل ناشئ وناشئة تحت 12 سنة، وظفر زايد آل علي بطل الإمارات لعام 2024، بجائزة أفضل ناشئ تحت 10 سنوات.

يأتي تنظيم البطولة من قبل نظم نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية ضمن احتفالاته بمئوية الاتحاد الدولي للشطرنج.