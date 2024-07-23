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الرياضة

أشرف صبحي: مصر تنتظر الميداليات في أولمبياد باريس

أشرف صبحي: مصر تنتظر الميداليات في أولمبياد باريس
23 يوليو 2024 20:00


القاهرة (د ب أ)
أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري ضرورة التزام بعثة منتخب بلاده المشاركة في أولمبياد باريس والتي ستنطلق يوم 26 يوليو الجاري بالظهور بالشكل اللائق. وقال أشرف صبحي في تصريحات للمركز الإعلامي للجنة الأولمبية المصرية إن سلوكيات البعثة المصرية ستعكس حجم التحضر.
وأضاف أن الدولة المصرية وفرت كافة الإمكانات للاعبين واللاعبات للتأهل إلى المحفل الأولمبي وهو ما حدث بالفعل بعد المشاركة بأكبر بعثة على مدار تاريخ مصر في الدورات الأولمبية. وأوضح أشرف صبحي أن البعثة المصرية تضم 148 لاعباً ولاعبة أساسياً و16 لاعباً احتياطياً بإجمالي 164 لاعباً في 22 رياضة.
وأشار صبحي إلى أن بعثة مصر تعد الأكبر في مشاركات العرب وأفريقيا، مضيفاً «ننتظر التتويج بأكبر عدد من الميداليات الأولمبية حتى تكون تتويجاً لمجهودات الدولة بتوفير كافة الرعاية لأبطال الرياضيين».

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