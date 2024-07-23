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الرياضة

الهاجري: فوز فريق الإمارات للدراجات بطواف فرنسا ثمرة دعم القيادة الرشيدة

الهاجري: فوز فريق الإمارات للدراجات بطواف فرنسا ثمرة دعم القيادة الرشيدة
23 يوليو 2024 20:21

دبي (الاتحاد)

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تقدم غانم مبارك الهاجري، مدير عام الهيئة العامة للرياضة، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى فريق الإمارات للدراجات، بمناسبة إحراز لقب طواف فرنسا، ليتمكنوا من تحقيق إنجاز تاريخي جديد، حيث استطاع الفريق أن يجمع بين لقبي أشهر سباقين في العالم «إيطاليا وفرنسا».
وقال: «الإنجاز يعكس الجهود الكبيرة التي بذلها الفريق، ويمثل مصدر فخر واعتزاز لدولتنا الحبيبة، ويعزز الانتصار في هذا السباق العالمي ريادة دولة الإمارات في لعبة الدراجات، ويؤكد قدرة رياضيينا على المنافسة، وتحقيق النجاحات في مختلف الاستحقاقات الرياضية».
وأضاف: «يعد هذا الفوز ثمرة للدعم المتواصل الذي توليه القيادة الرشيدة للرياضة الإماراتية من أجل اعتلاء منصات التتويج في المحافل الدولية. ونؤكد التزامنا في الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع الشركاء كافة في القطاع الرياضي بدولة الإمارات بتوفير البيئة المناسبة لصقل المواهب والقدرات الرياضية، ومواصلة دعم وتطوير الرياضات المختلفة في الدولة، لتحقيق المزيد من البطولات والألقاب، حيث تساهم تلك الإنجازات الرياضية في تعزيز القوة الناعمة للدولة، ورفع راية الإمارات عالياً في سماء الرياضة العالمية». 

طواف فرنسا
فريق الإمارات للدراجات
تادي بوجاتشار
غانم الهاجري
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