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الرياضة

4 ميداليات ورقم عالمي للإمارات في مونديال القوة البدنية

4 ميداليات ورقم عالمي للإمارات في مونديال القوة البدنية
23 يوليو 2024 20:30

 
إستونيا (الاتحاد)

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كسر خليفة جمال لاعب منتخب الامارات الجامعي للقوة البدنية وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، الرقم العالمي لوزن تحت 59 كجم في بطولة العالم الجامعية للقوة البدنية، المقامة بإستونيا وحصد 4 ميداليات (ذهبيتان وفضيتان) في إنجاز تاريخي للرياضة الجامعية الإماراتية.
وحقق خليفة ذهبية في المجموع العام 508 كجم، وذهبية في رفعة (الديد ليفت) محققاً رقماً عالمياً جديداً (230.5 كجم) بفارق نصف كجم عن الرقم العالمي السابق (230 كجم)، بينما نال ميدالتين فضيتين في الاسكواد والبنش برس، وينتظر المنتخب تحقيق إنجازات أخرى بالأوزان التي ينافس فيها بجانب وزن 59 كجم، وهي 47 و52 و 66 و 74 و 93 و120كجم، ويضم المنتخب نخبة من اللاعبين واللاعبات الأبطال من جامعات زايد وخليفة وأبوظبي وبرمنجهام وكليات التقنية العليا ويرأس البعثة علي مسري الظاهري المدير التنفيذي لاتحاد الامارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي ويدرب المنتخب شريف رباح المدير الرياضي بجامعة زايد.
وقدم الشيخ سهيل بن بطي ٱل مكتوم الأمين العام للاتحاد، التهنئة للبطل الفائز مثمناً هذا الإنجاز العالمي ومتمنياً له المزيد من الانتصارات والإنجازات.
وأكد أن هذا الإنجاز يضاف إلى سجل إنجازات الإمارات العالمية التي حققتها الرياضة الجامعية الإماراتية في المحافل الدولية والإقليمية ومنها الميداليات الفضية والبرونزية التي حققتها الإمارات في بطولة العالم الجامعية التي نظمتها الإمارات في العين والميدالية البرونزية في كرة القدم الإلكترونية وإنجاز زهرة لاري كأول امرأة محجبة في العالم تمارس رياضة التزلج على الجليد وتنافس في المحافل الإقليمية والدولية وغيرها من الإنجازات التي تزين السجل الذهبي للرياضة الجامعية الإماراتية.
وأضاف: أن اهتمام القيادة الرشيدة برياضة الإمارات واستراتيجية الدولة في هذا المجال حتى 2031 ومتابعة معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الرياضة رئيس اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي تشجعنا وتحثنا على اتخاذ كافة السبل واتباع أحدث الأساليب العالمية للارتقاء بالرياضة المدرسية والجامعية واعتلاء منصات التتويج. 

القوة البدنية
الرياضة الجامعية
جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا
بطولة العالم للقوة البدنية
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