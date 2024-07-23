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الرياضة

«الشارقة للدفاع عن النفس» يبحث استضافة «غرب آسيا للجودو»

«الشارقة للدفاع عن النفس» يبحث استضافة «غرب آسيا للجودو»
24 يوليو 2024 01:01

الشارقة (وام)

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عقد أحمد عبد الرحمن العويس، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس اجتماعاً تشاورياً في العاصمة الأردنية عمّان مع اتحاد غرب آسيا للجودو، وذلك لاستضافة منافسات النسخة المقبلة للبطولة في إمارة الشارقة.
وأكد العويس، خلال الاجتماع، اهتمام النادي باستضافة النسخة المقبلة تحت مظلة اتحاد الإمارات للجودو وبرعاية مجلس الشارقة الرياضي، وأنه تم إطلاع اتحاد غرب آسيا على الفكرة، والتي لاقت ترحيباً واسعاً من الأعضاء، وسيتم إرسال ملف الاستضافة لدراسته واتخاذ القرار المناسب.
وأشار العويس إلى أن النقلة النوعية لرياضة الجودو في النادي عززت الجهود لاستكشاف نخبة من اللاعبين الموهوبين، والعمل على تطويرهم للمساهمة بتحقيق الإنجازات، مما أسهم في نشر ثقافة ممارسة الجودو كرياضة محببة للأولاد، فضلاً عن كونها رياضة أولمبية، مؤكداً أن الهدف من الاستضافة تعزيز عملية جذب اللاعبين للانضمام للنادي لرفدهم المنتخبات الوطنية مستقبلاً.

الشارقة
الدفاع عن النفس
الجودو
عمّان
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